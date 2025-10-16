Giá vàng hôm nay 16/10, thế giới vượt 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 40 sáng nay ngày 16/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.211 USD/ounce, tăng mạnh hơn 45 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.207 USD/ounce, tăng mạnh hơn 64 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp đà tăng, vượt mức 4.200 USD/ounce do ​​nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và sự bất ổn của việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JP Morgan cho rằng: "Tôi không phải là người mua vàng, việc sở hữu vàng tiêu tốn khoảng 4% chi phí", ông Dimon phát biểu hôm thứ 3 tại một hội nghị do Fortune tổ chức ở Washington.

"Tuy nhiên, giá vàng hoàn toàn có thể tăng lên mức 5.000 hoặc 10.000 USD/ounce trong những điều kiện như hiện nay. Đây là một trong số ít lần trong đời tôi thấy việc nắm giữ một phần vàng trong danh mục đầu tư là điều tương đối hợp lý", ông Jamie Dimon nhấn mạnh.



Giá vàng (từng giao dịch dưới ngưỡng 2.000 USD/ounce) hiện đã vượt xa mức tăng của thị trường cổ phiếu kể từ đầu thế kỷ XXI, phản ánh nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư giữa bối cảnh lạm phát kéo dài và căng thẳng địa chính trị leo thang.

"Giá của nhiều loại tài sản hiện đang ở mức khá cao và trong suy nghĩ của tôi, điều đó dường như bao trùm lên hầu hết mọi loại tài sản vào thời điểm này", ông Dimon nhận định.

Mới đây, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra thận trọng với chính sách tiền tệ của Mỹ, vốn đang hỗ trợ giá cho kim loại quý. Trong bài phát biểu trước một nhóm chuyên gia kinh tế, ông Powell cho biết, Fed đang trên đà hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng này.

Ông Jerome Powell cũng chỉ ra tốc độ tuyển dụng thấp và cho biết lĩnh vực việc làm có thể tiếp tục suy yếu, đồng thời cho biết thêm rằng sự sụt giảm về số lượng việc làm có thể phản ánh vào tỷ lệ thất nghiệp. Fed dự kiến ​​sẽ họp vào ngày 28 - 29/10.

Chủ tịch Fed cũng cho biết ông và các đồng nghiệp đang tìm kiếm các nguồn dữ liệu thay thế do việc chính phủ Mỹ đóng cửa, điều này đang làm giảm dự đoán của họ về nền kinh tế Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng tương lai tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn, nhưng có thể đang dần kiệt sức trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại 4.300 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 16/10: Tăng như "lên đồng", bạc Phú quý vượt 2,1 triệu đồng, bí mật nằm ở đâu?

Giá vàng trong nước "leo thang"

Giá vàng hôm nay 16/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng kỷ lục so với phiên giao dịch hôm qua, tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 146 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh mới

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 5,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.