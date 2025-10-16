Giá bạc hôm nay 16/10 tăng mạnh, giá bạc Phú Quý hôm nay 2,1 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 16/10 tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận mức 52,990 USD/ounce vào lúc 06h20 sáng. So với phiên sáng ngày 15/10, giá bạc đã tăng thêm 0,91 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,75%. Đây là tuần tăng thứ 10 liên tiếp của bạc.

Tính đến 8 giờ 20 phút (giờ Hà Nội), giá bạc thế giới đã lên mức 53,21 USD/ounce, so với thời điểm mở cửa đã tăng 0,22 USD/ounce.

Ghi nhận tại thị trường trong nước, sáng nay 16/10 (thời điểm 8 giờ 20 phút), giá bạc hôm nay Phú Quý được giao dịch mua vào ở mức 2,038 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,101 triệu đồng/lượng; tăng 71.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên sáng qua.

Còn loại 1kg có giá 53,34 - 55,02 triệu đồng/kg (mua - bán); tăng 55.000 - 195.000 đồng/kg (mua - vào) so với cùng thời điểm phiên ngày 15/10.



Giá bạc hôm nay 16/10 tăng mạnh "theo chân" giá vàng. Ảnh PQ

Tại Sacombank-SBJ, giá bạc được giao dịch mua vào 2,043 triệu đồng/lượng và bán ra 2,094 triệu đồng/lượng; so với cùng thời điểm này sáng 15/10, tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua chiều bán ra.

Sau khủng hoảng tài chính 2008, vàng tăng 160%, giá bạc tăng hơn 400%

Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 78%, vượt xa mức tăng của vàng. Không chỉ bạc, trên thế giới, giá bạch kim cũng tăng đến 80% so với đầu năm.

Ông Paul Syms - trưởng bộ phận quản lý sản phẩm ETF hàng hóa và trái phiếu tại công ty đầu tư Invesco - cho biết đợt tăng giá kỷ lục của vàng trong năm nay đã thúc đẩy các nhà đầu tư cân nhắc phân bổ vốn vào các kim loại quý khác.

Ông nói rằng mối quan tâm của nhà đầu tư đến bạc tăng lên khi tỷ lệ giá vàng so với giá bạc vượt qua mức 100 lần. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt qua 100 lần trong thế kỷ này, ngoại trừ thời kỳ đại dịch và sau đó là một sự đảo chiều mạnh mẽ.

Ông Syms nói các nhà đầu tư hiện đang xem bạc như một kho lưu trữ giá trị vì nhiều lý do, đồng thời lưu ý rằng cho đến trước khi lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây, giá bạc chưa có kỷ lục mới nào được ghi nhận kể từ năm 2011. Trong khi đó, giá vàng đã thiết lập khoảng 40 kỷ lục mới chỉ trong năm nay.

Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, lập kỷ lục liên tiếp trong ngày

Cũng theo nhà quản lý quỹ này, bạc còn có những ứng dụng thực tiễn mà vàng không thể sánh kịp. Ông giải thích rằng các ứng dụng công nghiệp của vàng là hạn chế.

Từ góc độ đầu tư, bạc được coi là một kho lưu trữ giá trị, và ngoài ra, bạc cũng có nhiều ứng dụng công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ năng lượng tái tạo.

Sự tăng giá mạnh mẽ của bạc được lý giải cụ thể rằng "không chỉ là kim loại quý, bạc còn là hạ tầng vật chất của tương lai" như pin mặt trời, thiết bị y tế, linh kiện AI, cảm biến, và năng lượng sạch.

Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu lại suy giảm, khai thác ngày càng khó, và các quốc gia lớn âm thầm tích trữ kim loại công nghiệp như một lớp phòng thủ chiến lược. Khi nhu cầu công nghiệp bùng nổ, nhưng nguồn cung không kịp đáp ứng, giá bạc không chỉ tăng vì yếu tố tiền tệ mà còn vì yếu tố sinh tồn của chuỗi công nghệ toàn cầu.

Trong báo cáo của Widmer, chuyên gia hàng hóa này dự báo: Dến năm 2026, giá vàng có thể đạt trung bình 4.400 USD/ounce và đỉnh 5.000 USD/ounce, trong khi bạc có thể đạt trung bình 56 USD/ounce và đỉnh 65 USD/ounce.

Giới đầu tư cũng nhìn lại lịch sử: Sau khủng hoảng tài chính 2008, vàng tăng 160%, bạc tăng hơn 400%. Trong đại dịch 2020, vàng tăng hơn 25%, bạc tăng 90%. Lần này, với bối cảnh lãi suất hạ và thương mại toàn cầu bất ổn, kịch bản tăng giá đang lặp lại.