Con trai Tổng giám đốc Nam Việt - Doãn Chí Thiên bán thành công hơn 4 triệu cổ phiếu

Ông Doãn Chí Thiên, con trai ông Doãn Tới - Tổng giám đốc CTCP Nam Việt (Navico, ANV) đã bán thành công hơn 4 triệu cổ phiếu ANV, giảm sở hữu xuống còn 0,05%.

Giao dịch được thực hiện với mục đích cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/7 đến ngày 17/8 .

Sau khi bán thành công hơn 4 triệu cổ phiếu, ông Doãn Chí Thiên đã giảm sở hữu tại Nam Việt từ 3,12% xuống 0,05% vốn điều lệ.

Ông Doãn Trí Thiên bán cổ phiếu đang trong nhịp hồi phục. Từ đầu năm tới nay, ANV tăng gần 65%, đẩy từ mức giá 24.100 đồng/cp lên mức 38.300 đồng/cp.

Trong quý thứ 2 năm 2023, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.074 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 675,8 tỷ đồng, doanh thu trong nước đạt 398,5 tỷ đồng. Kỳ này giá vốn bán hàng tăng 22% nên lợi nhuận gộp lao dốc tới 89,4% xuống 48,2 tỷ đồng. Biên lãi gộp lùi sâu từ 35% xuống còn 4,4%.

Doanh thu tài chính giảm 53,4% xuống 7,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng từ 45 tỷ đồng lên 46,3 tỷ đồng, trong đó có tới 43 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Lỗ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh từ 97 triệu đồng lên gần 2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 62,4% xuống 42,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43,7% xuống 23,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng gấp tới 109 lần lên 6,5 tỷ đồng.

Kết quả, Nam Việt báo lỗ hơn 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 241 tỷ đồng.

Nam Việt báo lỗ tới hơn 51 tỷ đồng trong quý thứ 2 năm 2023

Lý giải về kết quả kinh doanh, Công ty cho biết doanh thu thuần giảm 17% do sức mua của các nước nhập khẩu giảm, giá bán liên tục giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp giảm sâu. Doanh thu tài chính giảm tới 53%, trong khi chi phí lãi vay tăng gần 77% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của các khoản vay lãi suất cao từ quý trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ xuống 2.229,5 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 41,3 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng (giảm 61,2% so với thực hiện trong năm 2022). Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 56,22 tỷ đồng, Công ty chỉ mới hoàn thành 18,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tính tới cuối quý II/2023 biến động không đáng kể với 5.481 tỷ đồng; trữ tiền 233 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 12,4% lên 2.622,6 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 25,2% xuống 308,3 tỷ đồng, trong đó thu khách hàng nước ngoài 247,5 tỷ đồng, thu Công ty TNHH Amicogen Nam Việt 3,8 tỷ đồng... Phải thu về cho vay ngắn hạn từ bà Nguyễn Thị Minh Thành vay 1 tỷ đồng.

Nam Việt có 893 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang, trong đó chi phí dở dang tại Dự án khu nuôi trồng thủy sản Bình Phú hơn 815 tỷ đồng; Dự án khu nuôi trồng thủy sản Đất 209,5 ty đồng...

Cuối kỳ, Nam Việt phải trả chi phí lãi vay cho ông Doãn tới hơn 33,4 tỷ đồng. Theo thuyết minh Công ty đã vay ông Doãn Tới 101,3 tỷ đồng, đây là khoản vay để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 12 tháng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 2.296 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm 28% xuống 200 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 9% lên 1.930 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng 21,3% lên 185,3 tỷ đồng.