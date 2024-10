Tại TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Cam Ranh đến năm 2045.

Theo đó, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Cam Ranh đến năm 2045 đã được phê duyệt, Cam Ranh sẽ trở thành đô thị du lịch - logistics; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. TP.Cam Ranh được định hướng phát triển các phân vùng đô thị theo 9 khu vực khác nhau.

Khu vực 1 sẽ là khu đô thị hành chính công cộng - thương mại dịch vụ trung tâm thuộc các phường nội thành hiện nay của thành phố. Đây là khu vực tập trung các trung tâm hiện hữu của TP Cam Ranh, như: Trung tâm hành chính - chính trị, công cộng, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, lịch sử.

Khu vực 2 được định hướng phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn thiên nhiên, nằm ở phía Tây Bắc TP Cam Ranh, chủ yếu thuộc khu vực núi Hòn Rồng. Đây cũng là khu vực phát triển trung tâm dịch vụ du lịch khu vực chân núi Hòn Rồng với các loại hình du lịch đa dạng, gắn với bảo tồn thiên nhiên...

Lễ trao quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2045. Ảnh: Văn Nhân

Khu vực 3 được định hướng là khu đô thị thương mại - dịch vụ hậu cần gắn với sân bay chủ yếu thuộc phường Cam Nghĩa, xã Cam Thành Nam và một phần phường Cam Phúc Bắc. Đây là khu vực phát triển thành khu đô thị logistics tổng hợp, hậu cần sân bay, cảng khách quốc tế đường thủy, bến xe.

Khu vực 4 được định hướng phát triển là khu đô thị dịch vụ - du lịch, thuộc phường Cam Nghĩa; là khu vực phát triển khu đô thị, thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch ven biển, nhất là các dịch vụ du lịch ven biển cao cấp. Khu vực này là khu đô thị logistics với đầu mối giao thông là sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng khách quốc tế đường thủy.

Khu vực 5 được định hướng phát triển là khu vực phát triển dịch vụ du lịch, nông nghiệp và cảnh quan sinh thái, thuộc một phần phường Ba Ngòi và xã Cam Phước Đông. Đây là khu vực thoát lũ quan trọng của thành phố; chủ yếu là đất làng xóm đô thị hóa, từ đó hình thành các đơn vị ở thấp tầng xen giữa các khu đất nông nghiệp, hệ thống thoát lũ; khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, du lịch gắn với nông nghiệp.

Khu vực 6 định hướng là khu đô thị công nghiệp - logistics, thuộc xã Cam Thịnh Đông và một phần xã Cam Thịnh Tây; là khu vực phát triển trung tâm logistics tại khu vực thuận tiện giao thông trên cơ sở đảm bảo quỹ đất lớn, có khả năng kết nối đến các đầu mối hạ tầng kỹ thuật và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cam Ranh.

Khu vực 7 được định hướng là khu đô thị - dịch vụ du lịch bán đảo, gồm xã Cam Thịnh Đông và một phần xã Cam Lập; là khu vực phát triển khu đô thị dịch vụ du lịch bán đảo, ven vịnh, khai thác tối đa lợi thế địa hình tự nhiên khu vực bán đảo và đảo Bình Hưng; là khu vực cửa ngõ phía Nam của TP Cam Ranh, đón các luồng khách du lịch từ phía Nam đến Cam Ranh.

Khu vực 8 được định hướng phát triển là khu cảnh quan sinh thái đồi núi phía tây, gồm xã Cam Phước Đông và một phần xã Cam Thịnh Tây; là khu vực bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước mặt của đô thị; đồng thời là vùng đệm quan trọng kết nối du lịch với huyện Khánh Sơn và các vùng du lịch lớn như tỉnh Ninh Thuận và TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Khu vực 9 được định hướng phát triển là vùng bảo vệ quốc phòng - an ninh, thuộc phường Cam Nghĩa; là khu vực có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh - quốc phòng, thuộc Vùng 4 Hải quân. Trong khu vực này còn có cảng quốc tế quân sự kết hợp dân sự do Vùng 4 Hải quân quản lý.