Công nghệ đường sắt tốc độ cao và UAV lọt nhóm danh mục 20 công nghệ chiến lược Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho 10 bộ, cơ quan trung ương thực hiện 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược) tại Danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn kèm theo Quyết định này, gồm:

Công nghệ đường sắt tốc độ cao là 1 trong 20 danh mục chiến lược của Việt Nam (Ảnh: minh hoạ)

1. Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ quản);

2. Làm chủ vắc xin thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm nông nghiệp (giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ quản);

3. Xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ quản);

4. Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng cao; hiện đại hóa hệ thống điện - nhiên liệu xanh, thông minh và tự chủ (Bộ Công Thương chủ quản);

5. Tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao (Bộ Công Thương chủ quản);

6. Hiện đại hóa thương mại trong nước và ngoài nước bằng dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy (Bộ Công Thương chủ quản);

7. Chủ động nguồn vắc xin thế hệ mới dùng cho người (Bộ Y tế chủ quản);

8. Làm chủ liệu pháp tế bào (tế bào miễn dịch, tế bào gốc) phục vụ điều trị ung thư, bệnh mạn tính, bệnh nan y (Bộ Y tế chủ quản);

9. Phát triển y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D (Bộ Y tế chủ quản);

10. Phát triển công nghệ xây dựng công trình đường sắt tốc độ cao (Bộ Xây dựng chủ quản);

11. Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ quản);

12. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia (UTM) phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp (Bộ Quốc phòng chủ quản);

13. Xây dựng và phát triển nền tảng điện toán đám mây nội địa phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm chủ quyền dữ liệu (Bộ Công an chủ quản);

14. Phát triển nền tảng bảo mật và an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia (Bộ Công an chủ quản);

15. Phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu lưỡng dụng (Bộ Công an chủ quản);

16. Xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia tự chủ (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản);

17. Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lõi và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản);

18. Làm chủ hạ tầng mạng di động thế hệ sau và phát triển hệ sinh thái 5G (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản);

19. Nâng cao năng lực giám sát ngân hàng và quản trị rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ quản);

20. Phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái đất và hạ tầng dữ liệu không gian (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ quản).

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ chiến lược vào hạn chót 30/6.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn, tạm dừng, đình chỉ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược do bộ, cơ quan trung ương đề xuất thuộc Danh mục trên.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bộ, cơ quan trung ương xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Danh mục; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã được phê duyệt; định kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo kết quả cho Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, địa phương xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Danh mục, bảo đảm xác định rõ sản phẩm đầu ra, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực; chịu trách nhiệm về tiến độ, sản phẩm đầu ra; báo cáo Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.