Vận tải "thắng lớn" trong 4 tháng đầu năm 2026

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng đưa ra thống kế trong tháng 4/2026, hoạt động vận tải tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo ông Hoàng, so với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách tăng hơn 17% về vận chuyển, tăng gần 16% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 14% về vận chuyển và tăng hơn 10% về luân chuyển.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, vận chuyển hành khách tăng 15%; vận chuyển hàng hóa tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Bến xe Nước Ngầm, TP.Hà Nội.

Ông Hoàng cho biết, thời gian qua, ảnh hưởng chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động, chi phí vận tải và hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng đáng kể. Trong đó, lĩnh vực hàng không chi phí khai thác tăng mạnh từ 50 - 60%.

Với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, giá nhiên liệu tăng 20% thì giá vận tải hàng hải tăng 15%, đường thủy nội địa tăng 18%. Lĩnh vực đường bộ ghi nhận sự điều chỉnh giá cước tại nhiều tỉnh, thành với mức tăng phổ biến từ 5 - 36%.

Lĩnh vực đường sắt điều chỉnh tăng giá cước với mức tăng 10 - 15% đối với hàng hóa và 5 - 10% đối với hành khách. Bộ Xây dựng đã tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt, giảm ảnh hưởng tiêu cực của biến động giá, phụ phí vận tải.

Theo Bộ Xây dựng, tính tới hết tháng 4/2026, nhiều chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng đang có kết quả giải ngân tương đối khả quan, đạt vượt mức giải ngân bình quân chung cả nước.

Cục Đường bộ Việt Nam đạt tỷ lệ giải ngân 32,5% kế hoạch; Ban QLDA 7 đạt gần 29%; Ban QLDA 85 đạt hơn 16%.

Bên cạnh các đơn vị giải ngân tốt, nhiều chủ đầu tư chưa đạt mức giải ngân bình quân chung cả nước như: Ban Hàng hải và Đường thủy mới đạt hơn 6%; Ban QLDA Mỹ Thuận đạt gần 9%; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đạt hơn 12%; Ban QLDA 2 đạt gần 14%; Ban QLDA Đường sắt đạt 3,6% kế hoạch vốn được giao.

Về phía chủ đầu tư thuộc các địa phương, hiện chỉ có Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giải ngân đạt 19% thì Sở Xây dựng Quảng Trị chỉ đạt tỷ lệ giải ngân 2,4% của dự án tuyến tránh TP Đông Hà; Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ giải ngân hơn 3 tỷ đồng của dự án tuyến nối 2 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đạt gần 2%).

Có 4 chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân gồm: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình (được giao 600 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn); Sở Xây dựng Đà Nẵng (được giao 99 tỷ đồng cho dự án nâng cấp QL14B); Ban Đắk Lắk (khoảng 76 tỷ đồng vốn kéo dài để thanh toán quyết toán dự án tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột).