Chứng khoán hôm nay mới nhất 10/11: VN-Index có thể 'rung lắc' phiên đầu tuần, nhà đầu tư quan sát thay vì “đuổi giá”

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần trước bằng việc giảm sâu 43,54 điểm, còn 1.599,1 điểm. Mức giảm mạnh đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng khắp các nhóm ngành, là một tín hiệu rõ nét cho thấy tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm toàn thị trường.

Sau giai đoạn hồi phục mạnh từ quý III, việc VN-Index chững lại và lùi bước trong những tuần gần đây mang nhiều dấu hiệu của một nhịp điều chỉnh tự nhiên hơn là đảo chiều xu hướng.

Dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay 10/11 - phiên mở đầu tuần mới (10-14/11). Ảnh AI minh hoạ.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) phân tích, hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

"Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời. Đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ", VCBS nêu.

Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Theo công ty chứng khoán Tiên Phong (TPBS), khu vực 1.600-1.620 điểm từng được xem là vùng hỗ trợ đáng tin cậy, khi VN-Index nhiều lần bật tăng từ đây, tạo nên “hiệu ứng mỏ neo” trong tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, diễn biến phiên cuối tuần qua cho thấy lực đỡ tại vùng này đang suy yếu.

"Trong trường hợp VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ hiện tại, kịch bản thị trường lùi về vùng hỗ trợ kế tiếp tại 1.480-1.500 điểm cần được tính tới", TPBS nhận định.

Thị trường chứng khoán tuần qua: VN-Index mất mốc 1.600 điểm, khối ngoại bán ròng tuần thứ 16 liên tiếp

Trong khi công ty chứng khoán Asean cho rằng đây là cơ hội mua mới dành cho nhà giao dịch ngắn hạn.

"Chúng tôi nhận định VN-Index có thể giảm theo quán tính vào đầu phiên tới trước khi hồi phục trở lại để retest ngưỡng tâm lý 1.600 điểm. Vận động của thị trường chịu ảnh hưởng bởi áp lực bán ròng của khối ngoại cũng như tâm lý thận trọng trong ngắn hạn của dòng tiền (thể hiện qua quy mô thanh khoản)", chứng khoán Asean đánh giá.

"Chúng tôi nhận định nhịp biến động hiện tại đang mở ra cơ hội mua mới dành cho nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư trung hạn. Chiến lược giải ngân từng phần nên được áp dụng, ưu tiên điểm mua điều chỉnh. Nhà đầu tư ưu tiên quan sát nhóm cổ phiếu đang rung lắc, điều chỉnh trong xu hướng Tăng và nhóm cổ phiếu đang ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá bán".

Trong bối cảnh đó, chuyên gia ASEANSC Research cho rằng, chiến lược hợp lý không phải là đứng ngoài hoàn toàn, mà là tiếp cận có kỷ luật.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, có thể cân nhắc giải ngân từng phần khi chỉ số lùi về sát vùng hỗ trợ, ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng, thanh khoản tốt, đã điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn và phù hợp khẩu vị rủi ro.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, giai đoạn này thích hợp để tái cơ cấu danh mục, tăng dần tỷ trọng ở các doanh nghiệp đầu ngành, nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận tích cực giai đoạn 2025–2026.