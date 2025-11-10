Nhịp sống miền Trung

Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam chia sẻ cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trần Hậu
10/11/2025 19:18 GMT +7
Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", tập thể cán bộ và người lao động Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đã phát động và triển khai chương trình hỗ trợ an sinh cho người dân trên địa bàn 3 xã gồm Khâm Đức, Phước Năng và Phước Chánh, nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn lịch sử đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và con người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Nam (thứ 6 từ trái sang) - Giám đốc Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đã trao hỗ trợ an sinh cho các hộ dân bị ảnh do mưa lũ gây ra. Ảnh: T.H.

Với sự sẻ chia sâu sắc và trách nhiệm với xã hội, Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đã trao hỗ trợ an sinh 30 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn 3 xã Khâm Đức, Phước Năng và Phước Chánh. Nhằm hỗ trợ và động viên tinh thần tới bà con nhân dân vượt qua khó khăn.

Những suất quà ý nghĩa của Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam sẽ góp phần chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng lũ. Ảnh: T.H.

Qua hoạt động thiết thực này, Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam một lần nữa khẳng định vai trò và sứ mệnh Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này là minh chứng rõ nét cho cam kết của Agribank luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng nhau vượt qua thách thức, xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai.

Một số hình ảnh trao hỗ trợ an sinh của Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Được biệt, ngoài hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam nói riêng luôn là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

