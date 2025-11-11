Giá vàng hôm nay 11/11, thế giới tăng hơn 100 USD/ounce trong 1 ngày

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 20 phút sáng nay ngày 11/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.120 USD/ounce, tăng 110 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.115 USD/ounce, tăng mạnh 116 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng tăng mạnh vào ngày đầu tuần đã ghi nhận mức cao nhất trong 2 tuần trở lại đây. Nhiều ý kiến chuyên gia ​​cho rằng chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường kim loại quý. Việc dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố sớm hơn sẽ mang lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 cao hơn.

Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho răng, việc mở cửa chính phủ trở lại sẽ khôi phục luồng dữ liệu và khơi lại kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng quan trọng hơn là nó sẽ chuyển sự tập trung của thị trường trở lại triển vọng tài chính đang xấu đi của Mỹ.

Theo báo cáo của Bloomberg, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 và báo cáo việc làm. Điều này sẽ kéo dài cuộc tranh luận về việc liệu có cần cắt giảm lãi suất thêm nữa tại cuộc họp tháng 12 của Fed hay không.

"Việc không có báo cáo chính thức sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách khó đánh giá được quỹ đạo của lạm phát và thị trường việc làm, và các giải pháp thay thế cho số liệu lạm phát của chính phủ sẽ khó tìm hơn và phạm vi cũng hạn chế hơn", một báo cáo của Bloomberg cho biết.

Tác động của việc đóng cửa đối với việc thu thập và công bố dữ liệu có thể sẽ khiến Fed có thêm lý do để trì hoãn việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, mặc dù tỷ lệ cược của thị trường vẫn ủng hộ việc cắt giảm và các nhà đầu tư sẽ theo dõi sự xuất hiện của các quan chức Fed trong tuần tới để tìm manh mối về động thái tiếp theo.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện thấy có 67% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 12, với tỷ lệ tăng lên khoảng 80% vào tháng 1/2026.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết, vàng không sinh lời có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ kinh tế bất ổn.

"Giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.200 - 4.300 USD/ounce vào cuối năm, trong khi mục tiêu hợp lý cho quý đầu tiên của năm sau vẫn là 5.000 USD/ounce", ông Grant dự báo.



Giá vàng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng rất mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,7 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.