Lãi suất vay 'nóng' tăng mạnh, giá USD chợ đen tiến sát ngưỡng 28.000 VND/USD

"Bơm" gần 30 nghìn tỷ đồng trong một tuần

Theo báo cáo của MBS, trong tuần 03-07/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng tuần thứ 4 liên tiếp với gần 29,5 nghìn tỷ đồng (cao hơn đáng kể so với mức 854,6 tỷ đồng của tuần trước).

Cụ thể, có 101,7 nghìn tỷ trúng thầu trên kênh OMO với kỳ hạn từ 7 - 91 ngày và lãi suất 4%. Cùng với đó, khối lượng đáo hạn trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá trong kỳ đạt hơn 72,2 nghìn tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố là hơn 253,8 nghìn tỷ đồng và không còn tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Báo của của MBS cũng chỉ ra rằng, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tăng ở tất cả các kỳ hạn trong tuần này. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng 1,48 điểm phần trăm, từ 4,3% vào cuối tuần trước lên 5,78% vào cuối tuần vừa qua.

Các kỳ hạn 1 tuần - 1 tháng cũng tăng đồng loạt 1,05 – 1,15 điểm phần trăm, dao động quanh 6,05% - 6,10%, trong khi kỳ hạn 6 tháng nhích nhẹ lên 6,13% (tăng 0,23 điểm phần trăm).

Tỷ giá "nóng" trên thị trường tự do

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY tuần qua ghi nhận diễn biến trái chiều.

Cụ thể, chỉ số DXY tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng trở lại đây tại 100,2 vào giữa tuần nhờ chỉ số PMI dịch vụ tháng 10 được công bố tốt hơn dự báo. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã quay đầu giảm về mức 99,6 vào cuối tuần sau khi các thông tin tiêu cực xuất hiện: Hơn 153 nghìn việc làm bị cắt giảm trong tháng 10 (tăng 183% so với tháng 9) và chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 11 của Đại học Michigan giảm 6,2% so với tháng trước, xuống 50,3, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.

Trong nước, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giảm nhẹ so với cuối tuần trước về mức 26.307 VND/USD (tăng 3,3% so với đầu năm).

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tăng 0,02% so với cuối tuần trước lên mức 25.103 VND/USD (tăng 3,1% so với đầu năm). Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng 0,14% trong tuần lên mức 27.820 VND/USD (tăng 8% so với đầu năm).

Chuỗi giảm điểm dài của Vn-Index

Chỉ số Vn-Index đã giảm 4 tuần liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ giữa tháng 8/2024. Chốt tuần đầu tháng 11, thị trường dừng ở 1.599,1 điểm, giảm 40,55 điểm so với tuần trước, mức thấp nhất trong tuần vừa qua, thị trường đã mất hơn 200 điểm (giảm 11,2%) kể từ đỉnh.

Nhóm cổ phiếu Midcap có mức giảm mạnh nhất (giảm 4,6%), VN30 cũng sụt giảm 3,2% và Smallcap giảm giảm 2,3%.

Độ rộng thị trường ghi nhận một tuần giảm trên diện rộng tuy vậy vẫn có một số nhóm cổ phiếu ngược dòng thị trường như: Thực phẩm (tăng 7,1%), Bảo hiểm (tăng 2,9%), Dầu khí (tăng 0,9%), … Trong khi mức giảm tập trung ở một số nhóm cổ phiếu như: Bán lẻ (giảm 6,9%), Đầu tư công (giảm 6,4%), Thủy sản (giảm 6,4%),...

Về vĩ mô, trong tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 42,05 tỷ USD (tăng 17,5% so với cùng kỳ), trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 39,45 tỷ USD (tăng 16,8% so với cùng kỳ). Lũy kế từ đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/25 ước tính tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ.



Cùng với đó, chỉ số PMI tiếp tục ở trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ 4 liên tiếp khi đạt 54,5 điểm trong tháng 10 – mức cao nhất kể từ tháng 7/24, được thúc đẩy bởi việc sản lượng và số lượng đơn hàng mới tăng mạnh nhờ nhu cầu khách hàng cải thiện. Trong đó, số lượng đơn hàng xuất khẩu đã tăng lần đầu tiên trong một năm trở lại đây.



Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 10 bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo đó, mức tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 10 đã giảm về mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây tại 7,2%. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ, nếu loại từ yếu tố giá tăng 7% so với cùng kỳ.