Giá vàng hôm nay 10/11 'cơn điên vàng' đang trở lại: Cảnh báo giá vàng đã nhảy qua ngưỡng kháng cự

Giá vàng hôm nay 10/11 tăng mạnh sau pha vượt ngưỡng kháng cự "cực chất"

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 phút sáng nay ngày 10/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.010 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch tuần vừa qua.



Cập nhật ở thời điểm 11:50 sáng ngày 10/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã nhanh chóng vượt qua ngưỡng kháng cự trong nhiều tuần qua để đạt mức 4.053 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay đã mạnh mẽ vượt qua ngưỡng kháng cự 4.030 USD/ounce, dự báo vàng sẽ tiếp tục nhảy giá trong ngắn hạn. Nguồn: Trading Economics

Tính đến 16 giờ chiều nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, có lúc đạt mức 4.082,8 USD/ounce, vượt qua 1 trong 2 ngưỡng kháng cự quan trọng để xác nhận "cơn điên vàng" trở lại. Tuy nhiên, sau khi đạt 4.082,8 USD/ounce, hiện giá vàng đã giảm nhẹ xuống 4.074 USD/ounce



Theo Kitco News, với việc chính phủ Mỹ đóng cửa thời gian dài mức kỷ lục, các nhà kinh tế ngày càng gặp khó khăn trong việc đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và sự bất ổn đó đang len lỏi vào thị trường vàng. Các nhà phân tích hiện đang tìm kiếm hướng đi từ các nguồn khác, bao gồm thị trường chứng khoán và đồng USD.

Giá vàng hôm nay 10/11, thế giới tiếp tục tăng mạnh, có lúc đạt mức 4.082,8 USD/ounce, vượt qua 1 trong 2 ngưỡng kháng cự quan trọng để xác nhận "cơn điên vàng" trở lại. Ảnh: TradingEconomics

Với ít dữ liệu kinh tế hỗ trợ cơ bản cho vàng, một số nhà phân tích cho biết họ đang dựa vào diễn biến giá kỹ thuật để xác định động thái lớn tiếp theo.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM cho biết, ông đang cân nhắc cho đến khi thấy ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ chắc chắn.

“Một sự bứt phá mạnh mẽ trên 4.030 USD/ounce có thể báo hiệu đà tăng tiếp theo ở các mức quan trọng là 4.080 hoặc 4.130 USD/ounce. Tuy nhiên, sự suy yếu kéo dài dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce có thể kéo giá về mức 3.960 hoặc 3.925 USD/ounce", ông Otunuga nhận định.

Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, khó có thể dự báo chắc chắn về vàng vì thị trường vẫn đang trong giai đoạn giằng co.

“Về mặt tích cực, 4.045 USD/ounce là ngưỡng giá vàng cần vượt qua để kích hoạt lực mua kỹ thuật. Đây là mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua. Phải thừa nhận rằng, sự suy yếu mới của đồng USD trong bối cảnh thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu và sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng, đều cho thấy tiềm năng tăng giá của vàng", ông Razaqzada nhận định.

Tuy nhiên, ông Razaqzada cũng cho rằng, kim loại quý này đã có xu hướng đi cùng hướng với thị trường chứng khoán. Vấn đề nằm ở chỗ, khi thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn, vàng đã không thể tìm thấy bất kỳ nhu cầu trú ẩn an toàn mới nào để nâng giá lên trên mức 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước "nhảy số" sau những ngày ổn định

Giá vàng hôm nay 10/11 lúc 7 giờ 30 phút sáng ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, vào trưa hôm nay, giá vàng SJC đã nhảy lên gần 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra 147,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào; tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với đầu giờ sáng.

Đến cuối giờ chiều nay, các nhà vàng tiếp tục điều chỉnh tăng giá mua vào - bán ra, giữ khoảng chênh lệch giá mua - bán quanh 2,2 - 3 triệu đồng/lượng.



Cụ thể, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 10/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,7 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

(Etime sẽ tiếp tục cập nhật...)