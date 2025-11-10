Nhịp sống miền Trung

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế

Trần Hòe
10/11/2025 13:28 GMT +7
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Sáng ngày 10/11, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Theo quyết định được công bố, ông Trương Phước Tuấn- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Huế.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Trương Phước Tuấn. 

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Trương Phước Tuấn trong thời gian qua.

Ông Phan Thiên Định bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới ông Tuấn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Phước Tuấn cam kết sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công việc nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

