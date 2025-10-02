Đã chi trả hơn 357 tỷ đồng bảo hiểm khắc phục hậu quả bão số 10

Liên quan đến tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tổng số tiền chi trả ban đầu cho người và tài sản ước tính hơn 357 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, các vụ thiệt hại được ghi nhận cụ thể như sau: Đối với bảo hiểm con người có 6 vụ, với số tiền ước tính 700 triệu đồng; đối với các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác, có 2.281 vụ, thiệt hại khoảng 356, 511 tỷ đồng.

Những thiệt hại do bão số 10

Trong số này, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ với mức chi trả 200 triệu đồng. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn nhất với 591 vụ, thiệt hại ước tính hơn 315, 659 tỷ đồng. Bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 1.680 vụ, số tiền chi trả khoảng 38,302 tỷ đồng. Ngoài ra, các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp có 10 vụ, với thiệt hại ước tính 2,550 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền chi trả khoảng 480 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chi trả ban đầu về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện do bão số 10 là 357,191 tỷ đồng.

Theo đánh giá, số tiền thiệt hại chủ yếu tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất từ các tổ chức, cá nhân. Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp đã kịp thời cử cán bộ đến trực tiếp để đẩy nhanh công tác giám định, xác định thiệt hại và thực hiện bồi thường.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, quá trình tạm ứng và chi trả được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Việc bồi thường được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và đúng quy định, qua đó kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sớm ổn định cuộc sống cũng như khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1398/QLBH-PNT, đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện công tác ứng phó sau bão. Bộ yêu cầu khi có thiệt hại phải nhanh chóng xác định tình hình, kịp thời tạm ứng và bồi thường cho người tham gia bảo hiểm, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền lợi theo hợp đồng và pháp luật.