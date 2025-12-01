Trái phiếu doanh nghiệp bứt tốc 1,37 triệu tỷ lưu hành: Lãi suất phát hành nhóm ngân hàng tăng, bất động sản giảm sốc

Trên thị trường sơ cấp, theo FiinGroup, tính đến cuối tháng 10/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đã đạt xấp xỉ 1,37 triệu tỷ đồng. Mức giá trị này tăng 2,5% so với cuối tháng 9/2025, và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.



Nếu xét về quy mô chung, đây vẫn là tháng thứ 10 liên tiếp quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành ghi nhận tăng trưởng dương khi so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt hình thức phát hành, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với gần 1,2 triệu tỷ đồng đang lưu hành. Giá trị này đã tăng 2,7% so với tháng trước và 7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 87,7% tổng giá trị thị trường.

Song song đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng trở lại (1,1% so với tháng trước), điều này có được nhờ nhóm tài chính nối lại hoạt động phát hành trong tháng 10, với các đợt phát hành đáng chú ý từ Chứng khoán DNSE, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB), và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB).

Sự gia tăng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đã đánh dấu sự hồi phục sau giai đoạn tăng trưởng chậm trong Quý ba, chủ yếu là nhờ hoạt động phát hành khởi sắc, với mức tăng ấn tượng là 12,4% so với tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 10/2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã đạt 66,8 nghìn tỷ đồng. Mức này không chỉ tăng 12,4% so với tháng trước mà còn bật mạnh tới 70,9% so với cùng kỳ năm trước, sau khi thị trường có dấu hiệu chững lại trong tháng 9 (với mức giảm 6,6% so với tháng trước và chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước).

Về cơ cấu phát hành mới trong tháng 10/2025, thị trường nghiêng hẳn về nhóm Phi ngân hàng (mà phần lớn là từ nhóm Bất động sản), chiếm tỷ trọng 56,2%, tương đương 37,5 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức huy động này đã tăng 125% so với tháng trước và đạt mức cao nhất trong 10 tháng gần nhất.

Ngược lại, huy động qua kênh trái phiếu của Ngân hàng chỉ đạt 29,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và giảm tới 31,5% so với tháng trước, mặc dù vậy, con số này vẫn cao hơn 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành (bao gồm cả công chúng và riêng lẻ) toàn thị trường đã đạt 500,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm khoảng 90% (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước) và phát hành công chúng cũng ghi nhận mức tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích theo phân nhóm, ngành Ngân hàng huy động được 344,4 nghìn tỷ đồng từ TPDN (38% so với cùng kỳ năm trước), dẫn đầu là TCB, ACB, OCB, VPB, MBB.

Trong khi đó, phát hành mới ở nhóm Phi ngân hàng đạt 156,2 nghìn tỷ đồng (45,7% so với cùng kỳ năm trước).

Về lãi suất, hoạt động phát hành TPDN trong tháng 10/2025 đã ghi nhận sự gia tăng về lãi suất coupon tại ngành Ngân hàng.

Cụ thể, mức lãi suất bình quân đã đạt 6,5%/năm trong tháng 10/2025, nhích nhẹ so với mức 6,1%/năm của tháng 9, và thậm chí còn cao hơn đáng kể so với mức 5,5%/năm được ghi nhận trong Quý II.

Đáng chú ý, các trái phiếu có kỳ hạn 1-3 năm đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ mức 5,9% trong tháng 9 lên 6,3%/năm trong tháng 10.

Bên cạnh đó, đối với các trái phiếu phát hành riêng lẻ có kỳ hạn dài (7-8 năm) không có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán, lãi suất phát hành trong tháng 10 đã dao động trong khoảng 5,7–7,7%/năm, một biên độ cao hơn so với giai đoạn đầu năm (5,6–6,4%/năm).

Ngược lại, lãi suất coupon phát hành bình quân đã có xu hướng giảm ở ngành Bất động sản, chỉ còn 9,6% trong tháng 10, so với mức 10,6%/năm được ghi nhận vào tháng 8.

Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trong tháng 10/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đã đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Con số này cho thấy sự sụt giảm mạnh, cụ thể là giảm 58% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, được ghi nhận ở cả nhóm Ngân hàng (giảm 57% so với tháng trước) và nhóm Phi ngân hàng (giảm 61% so với tháng trước).

Đây là mức mua lại thấp nhất trong 5 tháng gần đây, chủ yếu là do mặt bằng lãi suất đang tăng lên và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, khiến cho các tổ chức phát hành hạn chế việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp sớm.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị mua lại trước hạn đã đạt 270,4 nghìn tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, nhóm Ngân hàng tiếp tục chiếm phần lớn với 186,8 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ năm trước).

Riêng với ngành Bất động sản, quy mô mua lại trước hạn chỉ đạt 895 tỷ đồng trong tháng 10/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và tiếp tục xu hướng giảm (81% so với tháng trước). Hoạt động mua lại chủ yếu đến từ Địa ốc Mỹ Phú (700 tỷ đồng) và Becamex ITC (69 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn ở ngành Bất động sản vẫn đạt hơn 48,6 nghìn tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, dẫn đầu vẫn là NVL.