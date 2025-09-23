Đà Nẵng ấn định thời gian triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn

Ngày 23/9, nguồn tin cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2025, thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 5/12.

“Việc tổ chức bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại.

Đồng thời, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển...”, kế hoạch nhấn mạnh.

Theo đó, sản phẩm tham gia bình chọn phải đảm bảo các quy định, là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm; là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất ra sản phẩm đó và có đăng ký tham gia bình chọn; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như, nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; hóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm các sản phẩm khác.

Các sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố năm 2025 sẽ tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.

Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Được biết, riêng đối với sản phẩm OCOP của Đà Nẵng, sau khi Quảng Nam nhập vào, hiện có có 552 sản phẩm OCOP còn hạn. Để phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ đào tạo, liên kết vùng nguyên liệu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, thúc đẩy kết nối với lưu trú và du lịch trải nghiệm, để OCOP không chỉ là sản phẩm mà còn là thương hiệu đặc trưng của Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn quy hoạch vùng nông thôn thành điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm; phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP; tăng cường truyền thông và xúc tiến quảng bá, tổ chức festival, triển lãm OCOP gắn với du lịch, các tour giới thiệu sản phẩm OCOP trong các sự kiện lớn tại Đà Nẵng, phối hợp với các công ty lữ hành, đưa sản phẩm OCOP vào tour du lịch.

Bên cạnh đó, sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP mang yếu tố đặc trưng vùng miền, sản phẩm làng nghề, thực phẩm, đồ lưu niệm, thảo dược, đồ uống, bánh kẹo dân gian; liên kết vùng - kết nối tour du lịch nông thôn liên tỉnh, kết nối với Quảng Ngãi, Huế hình thành chuỗi tour “Miền Trung - Về với làng quê”, kết nối các điểm du lịch xanh - trải nghiệm nông nghiệp - thưởng thức và mua sắm OCOP và đặc biệt là đào tạo và nâng cao năng lực cho chủ thể OCOP và người làm du lịch...