Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 27/2025, hướng dẫn thực hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2025.

Thông tư số 27 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Tại Thông tư, một nội dung đáng chú ý là quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.

Giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên cũng thuộc diện phải báo cáo.

Quy định giá trị cần xuất trình cho hải quan cửa khẩu

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, VND tiền mặt, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Theo đó, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng. Tương tự, mức giá trị các công cụ chuyển nhượng cũng là 400 triệu đồng.

Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, VND tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo Thông tư, mặc dù quy định có hiệu lực từ 1/11 nhưng các tổ chức tài chính được phép chuyển tiếp đến ngày 31/12 để đảm bảo đối tượng báo cáo có thời gian chuẩn bị triển khai phù hợp đối với các nội dung điều chỉnh tại Thông tư liên quan đến quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, mẫu biểu báo cáo, yêu cầu báo cáo

Do đó, Thông tư đã bổ sung quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung dưới đây.

Các đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện quy định về quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định hiện hành đến hết ngày 31/12/2025.

Kể từ ngày 1/1/2026, các đối tượng báo cáo có trách nhiệm hoàn thành việc: Điều chỉnh, cập nhật quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư này và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu điện tử và phải có hệ thống phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 3 và khoản 1 Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền và giám sát giao dịch để phát hiện, cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ phù hợp nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối tượng nào phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng?

Thông tư có quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Cụ thể, Điều 9 nêu rõ, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trong các trường hợp như: Giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia giao dịch ở trong nước có giá trị từ 500 triệu trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên…

Đối tượng báo cáo trong Thông tư 27 là các tổ chức thuộc diện phải tuân thủ Luật Phòng, chống rửa tiền, bao gồm:

- Các tổ chức tài chính: ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, công ty tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ,...

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan: kinh doanh bất động sản, kinh doanh trò chơi có thưởng, kinh doanh kim khí quý/đá quý, dịch vụ pháp lý, kế toán, công chứng,...

Nói cách khác, người dân/cá nhân khi chuyển khoản trên 500 triệu đồng không trực tiếp báo cáo.