3 dự án chuẩn bị khởi công trong những tháng cuối năm 2025 của Quảng Ngãi quy mô thế nào?

Chiều 22/9, thông tin từ BQL dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang gấp rút hoàn tất thủ tục, để khởi công một số dự án trong thời gian 3 tháng còn lại của năm 2025.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1 mới.Ảnh: CP

Theo kế hoạch từ đây đến cuối năm 2025, Quảng Ngãi dự kiến sẽ khởi công 3 dự án, gồm nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất; sửa chữa mở rộng kênh tưới Hồ chứa nước Tuyền Tung và dự án cầu Trà Khúc 1, với tổng mức đầu tư khoảng 2.588 tỷ đồng.

Cụ thể dự án sửa chữa mở rộng kênh tưới Hồ chứa nước Tuyền Tung, ở xã Bình Minh (trước là xã Bình An), có tổng vốn đầu tư khoảng 35 tỷ đồng.

Được biết công trình hồ chứa nước Tuyền Tung, được khởi công xây dựng vào năm 2003, với tổng vốn đầu tư khoảng 13 tỷ đồng.

Theo thiết kế, hồ chứa nước Tuyền Tung có diện tích gần 21ha, cung ứng nước tưới cho 400ha đất sản xuất của người dân ở khu tây huyện Bình Sơn cũ.

Đây là công trình thủy lợi quan trọng, được xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho người dân ở xã Bình Minh (các xã Bình An, Bình Khương, Bình Minh, huyện Bình Sơn cũ) và vùng lân cận.

Một góc công trình hồ chứa Tuyền Tung hiện nay.Ảnh: CP

Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp và làm mới thêm tuyến kênh của hệ thống hồ chứa Tuyền Tung, sẽ góp phần tăng năng lực cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực.Ảnh minh hoạ ĐX

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng suốt một thời gian dài vừa qua, hiện một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng; năng lực cung cấp nước tưới theo thiết kế cũ giảm sút, không đáp ứng được so với nhu cầu hiện tại.

Vì vậy việc đầu tư (35 tỷ đồng) để sửa chữa, nâng cấp và làm mới thêm tuyến kênh của hệ thống hồ chứa Tuyền Tung, sẽ góp phần tăng năng lực cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực này.

Dự án thứ 2 là nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất, với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường giao thông ở KKT Dung Quất đã hư hỏng và xuống cấp nặng.Ảnh: CX

Được biết dự án này sẽ thực hiện nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới tuyến đường Trì Bình - vòng xoay Thiên Đàng; tuyến vòng xoay Thiên Đàng - Chu Lai; tuyến nối Quốc lộ 1 - Tịnh Phong - Bình Tân (giai đoạn 1); tuyến Lâm Viên - Vạn Tường, với tổng chiều dài khoảng 8km.

Và dự án cuối cùng là cầu Trà Khúc 1 và đây cũng là dự án, có vốn đầu tư lớn nhất, gần 2.200 tỷ đồng.

Cầu Trà Khúc 1 mới sẽ tạo điểm nhấn không gian kiến trúc; tạo biểu tượng cho đô thị bên sông của trung tâm tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.Ảnh phối cảnh ĐX

Theo đó cầu Trà Khúc 1, thuộc dự án nhóm B có chiều dài hơn 577m, rộng 28m được xây dựng tại các phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng; thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 mới sẽ thay thế cho cầu Trà Khúc 1 cũ, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm tỉnh Quảng Ngãi về 2 hướng sông Trà Khúc.

BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư 3 dự án.Ảnh: L.Danh

Bên cạnh đó cầu Trà Khúc 1 mới sẽ tạo điểm nhấn không gian kiến trúc; tạo biểu tượng cho đô thị bên sông của trung tâm tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

Cả 3 dự án nêu trên đều do BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.