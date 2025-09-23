Đà Nẵng tham vọng có doanh nghiệp công nghệ đạt doanh thu 2 tỷ USD/năm

Ngày 22/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Phát triển Kinh tế số thành phố năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố, cùng đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, hội thảo diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội đã xác định mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của cả nước, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế chất lượng cao và điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Theo ông Hồ Quang Bửu, phát triển kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là chìa khóa để xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, đáng sống và bền vững.

Hội thảo Phát triển Kinh tế số thành phố Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: D.B

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả nổi bật: 4 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, 5 năm liên tục được vinh danh là Thành phố thông minh tiêu biểu.

Thành phố đang triển khai nhiều công trình hạ tầng quan trọng như Cảng Liên Chiểu thông minh, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, Trung tâm dữ liệu quốc tế tại Khu Công nghệ cao; đồng thời khởi công tòa nhà CNC Viettel và tuyến cáp đất liền đi quốc tế của VNPT kết nối 5 quốc gia.

Đặc biệt, ngày 10/9 vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 21 triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35–40% GRDP, có ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm quốc tế, 1 doanh nghiệp doanh thu trên 2 tỷ USD/năm hoặc nhân lực 15.000 người; xây dựng thêm 2 khu công nghệ thông tin tập trung, 1 trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub), 1 trung tâm dữ liệu quốc tế; đồng thời thu hút doanh nghiệp toàn cầu có doanh thu từ 1 tỷ USD đặt trụ sở tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: D.B

“Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, chính sách minh bạch, hỗ trợ hết mình để các sáng kiến, giải pháp sáng tạo sớm được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Thành phố mong muốn nhận được sự đồng hành của cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước để hiện thực hóa mục tiêu này”, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Trong khuôn khổ của hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa địa phương và các đối tác trong thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.