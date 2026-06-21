Đà Nẵng: Hơn 200 sản phẩm đặc trưng, OCOP hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Phiên chợ quê Hòa Vang quy tụ hơn 200 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất đến từ xã Hòa Vang và 14 xã, phường bạn như Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Xuân, Hùng Sơn, Sông Vàng.... Qua đó mang đến không gian giao thương phong phú, đậm bản sắc vùng miền.

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang phát biểu khai mạc phiên chợ. Ảnh: T.H.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm các nghề truyền thống như tráng mì, tráng bánh tráng; thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm hương vị quê nhà như bánh xèo, mì Quảng cùng nhiều đặc sản địa phương hấp dẫn.

Các đại biểu thực hiện lễ khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang với chủ đề “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc“. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hòa Vang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu và Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện tham quan một gian hàng. Ảnh: T.H.

Theo ông Nguyện, Phiên chợ quê Hòa Vang không chỉ là hoạt động quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản quê hương mà còn góp phần tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

Hơn 200 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang. Ảnh: T.H.

Sau đêm khai mạc, Phiên chợ quê Hòa Vang sẽ được tổ chức định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tháng, trở thành điểm hẹn văn hóa, mua sắm và trải nghiệm dành cho người dân, du khách; đồng thời góp phần duy trì sức sống cho Phố đêm Túy Loan, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng của địa phương.