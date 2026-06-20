Đà Nẵng - Copenhagen: Lan tỏa thông điệp phát triển xanh bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, thành phố môi trường và đáng sống của khu vực, với các trụ cột chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Các mô hình tiên tiến của Copenhagen được xem là nguồn tham chiếu quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, lấy con người làm trung tâm.

Sáng 20/6, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình Xanh bên bờ sông Hàn” tại Công viên APEC. Ảnh: Viết Niệm

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, Đan Mạch là đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Đối với Đà Nẵng, việc hợp tác với các đối tác Đan Mạch đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý trong quy hoạch đô thị, quản lý môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

Tinh thần hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Đan Mạch đang được cụ thể hóa thông qua nhiều chương trình, dự án thiết thực. Đáng chú ý, liên danh Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. được lựa chọn là nhà đầu tư Dự án Bến cảng container Liên Chiểu.

Tinh thần hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Đan Mạch đang được cụ thể hóa thông qua nhiều chương trình, dự án thiết thực. Ảnh: Viết Niệm

Sự tham gia của APM Terminals B.V., thành viên của Tập đoàn Maersk một trong những tập đoàn logistics và khai thác cảng biển hàng đầu thế giới của Đan Mạch được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng cảng biển chiến lược, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực logistics xanh, cảng biển thông minh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz, Copenhagen và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng khi đều là những thành phố cảng ven biển năng động, cùng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, lấy con người làm trung tâm và xây dựng cộng đồng thân thiện với xe đạp. Đan Mạch tự hào là một trong những đối tác quốc tế đầu tiên cùng người dân Đà Nẵng đạp xe qua sông Hàn.

Triển lãm “Thành phố đáng sống Copenhagen - Đà Nẵng” mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 22/6 tại Công viên APEC (phường Hải Châu). Ảnh: Viết Niệm

Đại sứ Nicolai Prytz tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Đan Mạch và thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối giữa người dân hai bên trong thời gian tới.

Tâm điểm của chương trình là triển lãm ảnh cộng đồng giới thiệu 18 tác phẩm nhiếp ảnh khắc họa những nét tiêu biểu trong quy hoạch đô thị bền vững, thiết kế lấy con người làm trung tâm và nâng cao chất lượng cuộc sống của thành phố Copenhagen.

Triển lãm “Thành phố đáng sống Copenhagen - Đà Nẵng” mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 22/6 tại Công viên APEC (phường Hải Châu). Song song đó, triển lãm cũng trưng bày những góc nhìn về Đà Nẵng với bản sắc của một thành phố biển thanh bình, năng động và lấy phát triển du lịch làm một trong những động lực quan trọng.

Khép lại sự kiện là hoạt động đạp xe cộng đồng qua nhiều địa danh nổi tiếng như của Đà Nẵng như: Cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm... Ảnh: Viết Niệm

Khép lại sự kiện là hoạt động đạp xe cộng đồng qua nhiều địa danh nổi tiếng như Cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời chiêm ngưỡng các công trình biểu tượng khác của thành phố như Cầu Trần Thị Lý và Cầu Sông Hàn. Hành trình góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của xe đạp trong xây dựng hệ thống giao thông đô thị xanh, lành mạnh và thân thiện với người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.