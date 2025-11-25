Digiworld của ông Đoàn Hồng Việt bị phạt và truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng

Ngày 21/11 vừa qua, Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld) công bố thông tin bất thường về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế.

Theo đó, Digiworld bị xử phạt với tổng số tiền hơn 7,67 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp.

Cụ thể, Digiworld bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,32 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (đây là khoản thuế công ty kê khai, nộp lệch kỳ và sẽ được khấu trừ vào kỳ thuế TNDN năm 2025).

Ngoài ra, Công ty CP Thế Giới Số còn phải nộp 36,9 triệu đồng truy thu thuế giá trị gia tăng; 2,1 triệu đồng truy thu thuế thu nhập cá nhân; 563,6 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT trình đại hội về kết quả năm 2024 và kế hoạch 2025 diễn ra hồi tháng 5. Ảnh Digiworld

Digiworld của Chủ tịch Đoàn Hồng Việt cho biết toàn bộ số tiền đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước ngay trong ngày nhận quyết định xử phạt của Cục thuế.

Theo kết quả kinh doanh quý 3/2025, CTCP Thế giới Số có doanh thu đạt 7.350 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 150 tỷ đồng, tăng 23%. Đây là mức lãi cao nhất trong 10 quý qua của Digiworld.

Công ty cho biết kết quả này có được nhờ hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh. Doanh thu từ mảng laptop tăng 28%, thiết bị văn phòng tăng 42%, trong khi thiết bị gia dụng bứt phá tới 92% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận doanh thu 18.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 375 tỷ đồng. So với mục tiêu cả năm 2025 là 25.450 tỷ đồng doanh thu và 523 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty hoàn thành lần lượt 73% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm niêm yết trên HOSE ngày 6/8, Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt từng chia sẻ: “Digiworld đặt mục tiêu trở thành công ty tỷ USD - có thể là doanh thu, vốn hóa, hay thậm chí là nhiều tỷ USD, chứ không dừng lại ở con số 1 tỷ USD”.

Theo ông Việt, định hướng đến năm 2030, Digiworld sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và thương hiệu phân phối, bao gồm việc phân phối máy lạnh, điều hòa không khí Xiaomi và mở rộng sang các nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn như server, phần mềm, thiết bị doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể là thêm ít nhất 45 thương hiệu mới, 3 đối tác toàn cầu mỗi năm, 2 ngành hàng mới, cùng 5 thương vụ M&A chiến lược để mở rộng quy mô.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGW đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/11 giảm 1.000 đồng, còn 43.900 đồng/cổ phiếu. Trong phiên sáng 25/11, cổ phiếu DGW tăng nhẹ 0,8%, lên 44.250 đồng/cổ phiếu.