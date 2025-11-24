Kinh doanh & Pháp luật

Hàng loạt tiệm vàng ở Cần Thơ nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Huỳnh Xây
24/11/2025 13:33 GMT +7
Trong danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/10 của ngành thuế TP Cần Thơ có hàng loạt doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Thuế Cơ sở 1 - TP Cần Thơ vừa ban hành thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/10.

Hàng loạt tiệm vàng ở Cần Thơ nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa 

Theo danh sách, có 1.118 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác hơn 104,7 tỷ đồng.

Thuế Cơ sở 1 - TP Cần Thơ nêu rõ, lý do công khai danh sách nói trên là vì những người nộp thuế đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Điểm đáng chú ý là trong danh sách công khai này xuất hiện nhiều DNTN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Dẫn đầu nhóm này là DNTN Tiệm Vàng Kim Phát Hoàng với việc nợ hơn 150 triệu đồng, kế đến là Công ty TNHH Tiệm Vàng Thịnh Cần Thơ nợ hơn 27,5 triệu đồng, DNTN Tiệm Vàng Minh Ngọc Minh Hương nợ hơn 20,8 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Kim Đỉnh nợ hơn 17,2 triệu đồng, DNTN Tiệm Vàng Kim Phát Hoàng Dung nợ hơn 16,8 triệu đồng, DNTN Tiệm Vàng Bảo Tín nợ 8,7 triệu đồng, DNTN Tiệm Vàng Minh Ngọc Hùng Linh nợ hơn 5,9 triệu đồng,...

