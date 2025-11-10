Đà Nẵng thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng mạnh





Đà Nẵng: Điểm đến đầu tư chiến lược của miền Trung

Ngày 10/11, qua thống kê tình hình kinh tế 10 tháng đầu năm 2025 của TP.Đà Nẵng, cơ quan Thống kê Đà Nẵng cho hay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Theo ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê Đà Nẵng, với chiến lược phát triển đồng bộ hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và ưu tiên các ngành công nghệ cao, dịch vụ và du lịch, Đà Nẵng đang từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng vốn đầu tư và mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cơ quan Thống kê Đà Nẵng cho biết, từ ngày 16/9 đến 20/10/2025, thành phố ghi nhận tổng vốn đầu tư trong nước đạt 18.588 tỷ đồng, tăng mạnh so với 650 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 4 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 18.462 tỷ đồng, gấp 16 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý là dự án Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành thuộc huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam (cũ) với vốn đầu tư dự kiến 15.268 tỷ đồng, diện tích 188,6 ha, quy mô dân số khoảng 27.500 người. Ngoài ra, có 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 259 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 208.507 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Đà Nẵng đã cấp mới 85 dự án với tổng vốn đăng ký 114.356 tỷ đồng, tăng 93,2% về số lượng và 347,5% về vốn. Đồng thời, có 32 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 95.098 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư trong nước của Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh. Ảnh: Đình Thiên

Đà Nẵng đang chủ động hội nhập sâu rộng

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), từ ngày 16/9 đến 20/10/2025, TP.Đà Nẵng thu hút được 72,35 triệu USD, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 20 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 24,77 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần. Ngoài ra, có 4 dự án điều chỉnh vốn với mức tăng 4,30 triệu USD và 10 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn 43,62 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, tổng vốn FDI đạt 500,60 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đã cấp mới 105 dự án với tổng vốn đăng ký 264,79 triệu USD, tăng 59,1% về số lượng và 31,8% về vốn. Có 36 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 142,62 triệu USD và 39 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn 97,25 triệu USD.

Song song với thu hút đầu tư, Đà Nẵng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Nổi bật là việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Le Havre (Pháp), mở ra chương mới trong hợp tác toàn diện về kinh tế, đô thị, cảng biển, công nghệ thông tin, đào tạo, du lịch và văn hóa. Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo điều kiện cho các startup tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Những bước đi chiến lược này cho thấy Đà Nẵng đang chủ động hội nhập sâu rộng, tận dụng hiệu quả các mối quan hệ quốc tế để tăng cường nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển và đô thị thông minh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



