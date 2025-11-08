Cục Hàng không có 120 ngày lập quy hoạch sân bay Nội Bài
Phạm vi nghiên cứu quy hoạch sân bay Nội Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1.500ha theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 1102/QĐ-BXD ngày 20/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và khu vực lân cận
Nhiệm vụ lập quy hoạch được xây dựng trên quan điểm phát huy tối đa hiệu quả kết cấu hạ tầng hiện hữu; bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong kỳ quy hoạch; bảo đảm tính mở, linh hoạt trong phân kỳ đầu tư; kết hợp hài hòa với hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn khai thác; tối ưu không gian sử dụng đất hàng không dân dụng của cảng.
Mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch, bố trí không gian hợp lý để bảo đảm phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp.
Nhiệm vụ lập quy hoạch dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật về quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng, các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm tính khả thi của quy hoạch.
Các nội dung chủ yếu bao gồm: khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng, công suất kết cấu hạ tầng hiện hữu của cảng; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không.
Cùng đó, nghiên cứu, đề xuất các phương án quy hoạch cảng, bao gồm khu bay và khu mặt đất cũng như các nội dung liên quan khác; nghiên cứu quy hoạch, bố trí các công trình để tối ưu hóa công suất khai thác của cảng.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ lập quy hoạch xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng cùng các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật; xác định các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác phù hợp vớimục tiêu phát triển cảng; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch.
Ước toán tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển của cảng, đề xuất phương án phân kỳ đầu tư phù hợp.
Bộ Xây dựng lưu ý Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu và hoàn thiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Thời hạn lập quy hoạch là 120 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch cảng theo quy định.
Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan lập quy hoạch, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định và các điều khoản khác có liên quan sau khi tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch.
Bộ Xây dựng giao Cục phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình lập quy hoạch, hướng dẫn xây dựng, giám sát công tác lập quy hoạch và hoàn thiện sản phẩm tài trợ.
Ngoài ra, trao đổi với nhà tài trợ về kinh phí cắm mốc giới quy hoạch, báo cáo Bộ Xây dựng sau khi quy hoạch được phê duyệt để phục vụ công tác quản lý ranh giới cảng hàng không theo quy định.
Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc theo quy định tại Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 của Chính phủ.