Giá vàng hôm nay 19/10: Thế giới còn đà tăng, trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 19/10, dự báo thế giới còn tăng

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 4.250 USD/ounce, tăng mạnh hơn 235 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này (4.015 USD/ounce).

Theo Kitco News, do không có dữ liệu kinh tế nào từ Mỹ tác động đến những người tham gia thị trường, giá vàng thế giới đã tăng mạnh từng ngày trong tuần này, bởi lo ngại về thuế quan và thương mại, trước khi giá đảo chiều đột ngột vào thứ 6 khiến những người mới tham gia phải rời khỏi thị trường.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của Phố Wall phân cực hơn sau mức tăng mạnh của giá vàng và sự thoái lui mạnh trong ngắn hạn, trong khi thái độ của các nhà đầu tư Main Street vẫn tương đối ổn định trước tuần tới.

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong đó Phố Wall phần nào giảm bớt các dự đoán tăng giá. Trong đó, 9 chuyên gia, tương đương 60%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 chuyên gia khác, tương đương 27%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn 2 nhà phân tích còn lại, chiếm 13% tổng số, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 265 phiếu bầu đã được đưa ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street vẫn ổn định trong bối cảnh giá vàng biến động. Trong đó, 180 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 68%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 48 nhà giao dịch khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 37 nhà đầu tư còn lại, chiếm 14% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

"Tôi thực sự phấn khởi khi thấy một chút bán tháo sáng nay, nhưng xu hướng vẫn rõ ràng là tăng. Đồng đô la Mỹ suy yếu, lãi suất được dự đoán sẽ giảm, và sự bất lực của chính phủ Mỹ đều là những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao", ông Rich Checkan nhận định.



Ông Bob Haberkorn, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures chia sẻ với Kitco News rằng đợt bán tháo vàng hôm thứ 6 thực chất là đợt bán tháo bạc lan sang thị trường vàng. Ngay cả khi đợt bán tháo diễn ra, ông Haberkorn không cho rằng bất kỳ áp lực bán kéo dài nào sẽ kéo dài sang tuần sau.

“Tôi nghĩ tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục thấy vàng tăng giá. Có những người đang tham gia thị trường này muốn mua vào, cũng có những người không tham gia nhưng muốn mua vào. Tin tức đang tràn ngập khắp nơi vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường và có lẽ chuẩn bị có động thái mua vào từ những người không tham gia thị trường tương lai. Tôi dự đoán mục tiêu tiếp theo giá vàng sẽ đạt 4.500 USD/ounce trong tuần sau", ông Haberkorn nhận định.

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm

Giá vàng hôm nay 19/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng kỷ lục.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 152,5 – 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 1 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 500.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 149 – 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 1,4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước đi theo đà tăng của thị trường thế giới khi có tuần "bùng nổ" mạnh mẽ, liên tiếp lập những kỷ lục mới. Trong đó, giá vàng SJC được các đơn vị điều chỉnh tăng khoảng 9 - 10 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Đặc biệt, giá vàng nhẫn được các đơn vị điều chỉnh tăng vọt từ 11 - 18 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó.