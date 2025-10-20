Giá vàng hôm nay 20/10: Thế giới liệu có chạm mốc 5.000 USD/ounce?

Giá vàng hôm nay 20/10, thế giới giảm nhẹ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng nay ngày 20/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.240 USD/ounce, giảm hơn 10 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.



Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, trong bối cảnh chính phủ liên bang vẫn đóng cửa tại Mỹ, thị trường đang phải tạm thời theo dõi dữ liệu từ khu vực tư nhân, bao gồm số liệu bán nhà và dữ liệu sản xuất vào tuần tới.

Tuy nhiên, thị trường sẽ nhận được một số số liệu lạm phát chính thức, vì Cục Thống kê Lao động Mỹ đã triệu tập một số lượng hạn chế người lao động trở lại làm việc để công bố báo cáo CPI tháng 9/2025, nhằm giúp chính phủ có thể tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm cho người hưởng an sinh xã hội trước ngày 1/11.

Tuần này, theo kế hoạch, dữ liệu về doanh số bán nhà hiện có trong tháng 9/2025 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ năm, còn báo cáo CPI tháng 9/2025 sẽ được công bố vào thứ sáu, sau đó là chỉ số PMI sơ bộ của S&P.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng thế giới đã đạt mức kỷ lục gần 4.380 USD/ounce trên thị trường giao ngay. Điều này thúc đẩy không chỉ các ngân hàng trung ương mua vào, mà cả những người theo xu hướng cũng đã tham gia vào thị trường.

"Lãi suất trái phiếu Mỹ đã giảm nhẹ trong tuần vừa qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 3 năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang ở mức thấp nhất trong 6 tháng, và đồng đô la (DXY) đang trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 8. Trong bối cảnh nhiều biến động trên thị trường toàn cầu, vàng được xem là một kênh trú ẩn an toàn", ông Marc Chandler nhận định.

Theo ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, dù đà tăng hiện tại có thể "không bền vững", nhưng giới đầu tư vẫn kiên trì nắm giữ vàng và mua thêm khi giá điều chỉnh. Ông chỉ ra rằng dòng vốn đầu tư vào vàng đang tăng mạnh, khi quỹ ETF GLD đã tăng tới 880% so với cùng kỳ năm trước.

"Bạn sẽ sớm thấy vàng chạm mốc 5.000 USD/ounce. Giá có thể điều chỉnh về 4.000 USD/ounce, nhưng đó chỉ là biến động nhỏ trong một xu hướng lớn. Mốc 5.000 USD/ounce khó có thể dự đoán, nhưng biết đâu có thể là tuần tới, xu hướng hiện nay cho thấy dòng tiền đầu tư đang đổ mạnh vào vàng", ông Kevin Grady nhận định.

Ông Kevin Grady cũng lưu ý các nhà sản xuất vàng hiện chưa có động thái phòng ngừa rủi ro, nên sẽ không kìm hãm được đà tăng này. Làn sóng quan tâm đến vàng đang lan rộng ở cấp độ nhà đầu tư đơn lẻ, với lượng cuộc gọi tư vấn từ nhà đầu tư cá nhân ở mức "nhiều chưa từng có". Ông nhận định vàng đang trở lại dòng chảy đầu tư chính thống.

"Thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thấy một dấu hiệu nào để cho rằng vàng sẽ thoái lui. Với mọi thứ đang diễn ra trên thế giới hiện nay, tôi nghĩ đồng USD mất giá cũng đang tiếp thêm động lực cho vàng. Và mọi thứ đang chín muồi cho một đợt tăng giá sắp tới", ông Kevin Grady phân tích.

Giá vàng trong nước bất động

Giá vàng hôm nay 20/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn bất động sau cú giảm mạnh trong phiên trước đó, sau khi trải qua chuỗi ngày "leo thang".

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 150,5 – 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 1 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 500.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 149 – 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 1,4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.