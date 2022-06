Đà phục hồi giá cà phê là không chắc chắn

Đà phục hồi giá cà phê thế giới là không chắc chắn. Xu hướng tổng thể của thị trường có nhiều biến động do vẫn chịu ảnh hưởng bởi nút thắt trong chuỗi cung ứng cà phê chưa được giải quyết, trong khi nền kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều rủi ro và thách thức.

Giá cà phê tăng trong ngắn hạn

Xu hướng tổng thể của thị trường có nhiều biến động.

Đầu tháng 6/2022, giá cà phê thế giới tiếp tục đà phục hồi. Yếu tố giúp giá cà phê toàn cầu tăng trong ngắn hạn gồm: Xuất khẩu cà phê Robusta từ Việt Nam chậm lại; thời tiết không thuận lợi tại vùng sản xuất cà phê chính ở Brazil.

Trên sàn giao dịch London, ngày 8/6/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022, tháng 9/2022, tháng 11/2022 và tháng 1/2023 tăng lần lượt 0,6%, 1,2%, 1,6% và 1,8% so với ngày 28/5/2022, lên mức 2.109 USD/tấn, 2.121 USD/tấn, 2.112 USD/tấn.

Nguồn: Sàn giao dịch London

Trên sàn giao dịch New York, ngày 8/6/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022, tháng 12/2022 và tháng 3/2023 cùng tăng 1,2% so với ngày 28/5/2022, lên mức 232,15 Uscent/lb, 232,25 Uscent/lb, 231,7 Uscent/lb và 230,2 Uscent/lb.

Nguồn: Sàn giao dịch New York

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 8/6/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022, tháng 12/2022 và tháng 3/2023 tăng lần lượt 1,2%, 2,6%, 1,9% và 1,3% so với ngày 28/5/2022, lên mức 289,05 Uscent/lb, 290,55 Uscent/lb, 289,5 Uscent/lb và 274,15 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.164 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, tăng 12 USD/ tấn (tương đương mức tăng 0,5%) so với ngày 28/5/2022.

Sự hồi phục của nền kinh tế thế giới sau khi Thượng Hải mở cửa trở lại với nhiều tín hiệu tích cực từ Chính phủ Trung Quốc đưa ra có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) thắt chặt hơn trong việc kiểm soát lạm phát, đồng USD lấy lại đà tăng. Điều này làm các tiền tệ mới nổi suy yếu trở lại. Đồng real giảm so với đồng USD sẽ thúc đẩy người Brazil đẩy mạnh bán cà phê ra, trong khi nguồn cung cà phê vụ mới hiện đang dồi dào. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam mặc dù chậm lại trong tháng 5/2022, nhưng trong 5 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số.

Giá cà phê Robusta tại thị trường trong nước tăng theo giá thế giới

Những ngày đầu tháng 6/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường trong nước tăng theo giá thế giới. Ngày 8/6/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng 600 đồng/ kg so với ngày 28/5/2022, lên mức cao nhất 42.600 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; mức thấp nhất là 42.000 đồng/kg tỉnh Lâm Đồng; mức giá 42.500 đồng/kg tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông.

Nguồn: Tintaynguyen.com

Giá cà phê sau đó có sụt giảm nhưng đến ngày 15/6, giá cà phê trong nước tăng trở lại 200 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 41.800 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 41.200 đồng/kg.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay giá cà phê ở Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, tại Bảo Lộc, Lâm Hà, ở mức 41.300 đồng/kg, tại Di Linh ở ngưỡng 41.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, cụ thể ở tại Cư M'gar ở mức 41.800 đồng/kg, tại Buôn Hồ giá cà phê ở ngưỡng 41.700đồng/kg. Giá cà phê tại Gia Lai tăng 200 đồng/kg, giá ở Pleiku là 41.700đồng/kg, và Ia Grai giao dịch quanh mức 41.700đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Nông tăng 200 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 41.700đồng/kg. Giá cà phê tại Kon Tum tăng 200 đồng/kg, dao động ở mức 41.700đồng/kg. Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM tăng 200 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 41.700đồng/kg

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 142,33 nghìn tấn, trị giá 324,3 triệu USD, giảm 9,6% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với tháng 4/2022, so với tháng 5/2021 tăng 9,3% về lượng và tăng 33,2% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 881,56 nghìn tấn, trị giá 1,98 tỷ USD, tăng 23,2% về lượng và tăng 56,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá Tháng 5/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.278 USD/ tấn, giảm 1,0% so với tháng 4/2022, nhưng tăng 21,9% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.250 USD/tấn, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về thị trường: Tháng 5/2022 so với tháng 5/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chính tăng, ngoại trừ xuất khẩu sang Nhật Bản, Hoa Kỳ, Philipines giảm mạnh. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số. 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ Hoa Kỳ, Philipines, Trung Quốc. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang Bỉ tăng 261% về lượng và tăng 349,7% về trị giá; sang Anh tăng 130,3% về lượng và tăng 178,6% về trị giá.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan.