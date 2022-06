Giá cà phê thế giới được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng

Tháng 5/2022, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng trở lại khi lệnh phong tỏa tại Thượng Hải được dỡ bỏ; xuất khẩu cà phê của Brazil giảm và các quỹ hàng hóa tăng mua.

Tháng 5/2022, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng trở lại. Thị trường xuất hiện một số thông tin tích cực như: Thượng Hải, cảng biển giao thương hàng hóa sầm uất nhất thế giới, được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giúp thị trường hàng hóa toàn cầu được lưu thông thuận tiện hơn.

Đồng Real tăng lên mức cao 5 tuần so với đồng USD đã hạn chế người trồng cà phê Brazil bán hàng vụ mới. Số liệu thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2022, Brazil xuất khẩu 14,1 triệu bao cà phê loại 60 kg, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Các quỹ hàng hóa tăng mua góp phần đẩy giá cà phê giao kỳ hạn tăng lên mức cao nhất 6 tuần.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/5/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 0,4% và 0,1% so với ngày 29/4/2022, lên mức 2.097 USD/tấn và 2.096 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/5/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022 tăng 5,4% so với ngày 29/4/2022, lên mức 229,45 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2022 và tháng 12/2022 cùng tăng 5,7% so với ngày 29/4/2022 lên mức 229,7 Uscent/lb và 229,05 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/5/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 12/2022 tăng lần lượt 5,8%, 4,7% và 5,5% so với ngày 29/4/2022, lên mức 285,5 Uscent/ lb, 283,1 Uscent/lb và 284,05 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.152 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, tăng 8 USD/ tấn (tương đương mức tăng 0,4%) so với ngày 29/4/2022.

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới. Nguồn cung cấp cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao cho sàn New York chủ yếu từ khối sản xuất Mehico – khu vực Trung Mỹ dường như đã cạn kiệt do việc đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn giá cao từ đầu năm, cũng như việc vận chuyển và giao hàng thuận lợi hơn từ các nguồn gốc xuất xứ khác.

Ước tính khối sản xuất này cung cấp cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao cho thị trường tiêu thụ toàn cầu xấp xỉ 18 triệu bao mỗi năm. Theo báo cáo từ Cecafé của Brazil cho biết, vụ thu hoạch cà phê Robusta bị chững lại do yếu tố thời tiết không thuận lợi, trong khi đó, nhu cầu cà phê nguyên liệu để sản xuất cà phê hòa tan và rang xay cũng tăng cao, có khả năng lên tới 22,5 triệu bao trong năm nay.

Giá cà phê hôm nay 10/6: Giá cà phê arabica trên sàn New York tiếp tục tăng tốt, trong khi Robusta ở London tiếp tục giảm. Giá Arabica nhận được sự trợ lực từ thông tin thời tiết khô hanh tại vùng trồng cà phê chính của Brazil.

Giá cà phê chốt phiên giao dịch ngày 9/6, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London tiếp tục giảm, kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 12 USD (0,57%), giao dịch tại 2.093 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2022 giảm 9 USD (0,43%) giao dịch tại 2.108 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 7/2022 tiếp tục tăng 2,8 Cent (1,21%), giao dịch tại 234,65 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2022 tăng 2,8 Cent/lb (1,21%), giao dịch tại 234,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Giá cà phê tăng được cho là do nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt và đồng Real của Brazil mạnh lên so với đồng USD. Các kho dự trữ Arabica được chứng nhận trên sàn ICE đã giảm xuống còn 1,06 triệu bao, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3. Rabobank cho rằng hàng tồn kho sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm nay và có thể là cả năm sau.

Trong nước, giá cà phê trong nước hôm nay (10/6) giảm 100 đồng/kg, giá cao nhất ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk là 42.400 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 41.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê ở Lâm Đồng giảm 100 đồng/kg, tại Bảo Lộc, Lâm Hà, ở mức 41.800 đồng/kg, tại Di Linh ở ngưỡng 41.700 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk cũng giảm tương tự, cụ thể ở tại Cư M'gar ở mức 42,500 đồng/kg, tại Buôn Hồ giá cà phê ở ngưỡng 42,400 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai giảm nhẹ, giá ở Pleiku là 42,300 đồng/kg, và Ia Grai giao dịch quanh mức 42,300 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông dao động ở ngưỡng 42,300 đồng/kg, thị trường lặng sóng. Giá cà phê tại Kon Tum dao động ở mức 42,200 đồng/kg. Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM mất 100 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 46,300 đồng/kg.