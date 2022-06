Xuất khẩu cà phê Việt tăng mạnh cả về lượng và chất

Theo ước tính, tháng 5/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 150 nghìn tấn, trị giá 343 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 40,7% về trị giá so với tháng 5/2021.

5 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 889 nghìn tấn, trị giá trên 2 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, theo ước tính, tháng 5/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 150 nghìn tấn, trị giá 343 triệu USD, giảm 4,7% về lượng và giảm 5,4% về trị giá so với tháng 4/2022, so với tháng 5/2021 tăng 15,2% về lượng và tăng 40,7% về trị giá.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và chất, ước đạt 889 nghìn tấn, trị giá trên 2 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 5/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 2.248 USD/tấn, giảm 0,8% so với tháng 4/2022, nhưng tăng 22,1% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.251 USD/tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.

Về chủng loại: Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ cà phê Excelsa. Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Robusta tháng 4/2022 đạt 137,62 nghìn tấn, trị giá 269,38 triệu USD, tăng 20,2% về lượng và tăng 49,4% về trị giá so với tháng 4/2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 667 nghìn tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng 30,5% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta sang hầu hết các thị trường truyền thồng, gồm: Đức, Bỉ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Anh, Nga, Hà Lan...

Được biết, giá cà phê trong nước hôm nay (9/6) đi ngang sau phiên giảm hôm qua, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 42.500 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 41.800 đồng/kg.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay giá cà phê ở Lâm Đồng ổn định, tại Bảo Lộc, Lâm Hà, ở mức 41.900 đồng/kg, tại Di Linh ở ngưỡng 41.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai chững giá, giá ở Pleiku là 42.400 đồng/kg, và Ia Grai giao dịch quanh mức 42.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk không biến động, cụ thể ở tại Cư M'gar ở mức 42.500 đồng/kg, tại Buôn Hồ giá cà phê ở ngưỡng 42.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Nông dao động ở ngưỡng 42.400 đồng/kg. Giá cà phê tại Kon Tum dao động ở mức 42.300 đồng/kg.

Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM đi ngang, dao động ở ngưỡng 46.400 đồng/kg.