Điểm nhấn điều hành tuần: Mục tiêu tăng trưởng 10%, đột phá công nghệ và miễn phí khám sức khỏe toàn dân

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 6/5/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026.

Nghị quyết nêu: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thế giới và khu vực, nhất là thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ; theo dõi sát diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình nhập siêu, tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, kịp thời có giải pháp hỗ trợ; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn...

Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP ngày 5/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025.

Cụ thể, Nghị định số 144/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: “3a. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung.”.

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 07/5 - 30/5/2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công điện yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 07/5/2026 đến ngày 30/5/2026, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật; triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh...

10 nhóm công nghệ chiến lược từ 1/7/2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo Quyết định, Danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ chiến lược bao quát nhiều lĩnh vực then chốt:

1- Công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối).

2- Công nghệ mạng di động thế hệ sau.

3- Công nghệ robot và tự động hóa.

4- Công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến.

5- Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến.

6- Công nghệ chip bán dẫn.

7- Công nghệ an ninh mạng và lượng tử.

8- Công nghệ biển, đại dương và lòng đất.

9- Công nghệ hàng không và vũ trụ.

10- Công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Quy định phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo

Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo.

Về nguyên tắc phân loại, Nghị định quy định việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo phải dựa trên mức độ rủi ro theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo và Nghị định này.

Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo tiêu chí quy định trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân loại theo 3 mức độ rủi ro: Rủi ro cao; rủi ro trung bình; rủi ro thấp.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Tại Quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho 10 bộ, cơ quan trung ương thực hiện 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược) tại Danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn kèm theo Quyết định này, gồm:

1. Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ quản);

2. Làm chủ vắc xin thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm nông nghiệp (giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ quản);

3. Xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ quản);

4. Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng cao; hiện đại hóa hệ thống điện - nhiên liệu xanh, thông minh và tự chủ (Bộ Công Thương chủ quản);

5. Tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao (Bộ Công Thương chủ quản);

6. Hiện đại hóa thương mại trong nước và ngoài nước bằng dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy (Bộ Công Thương chủ quản);

7. Chủ động nguồn vắc xin thế hệ mới dùng cho người (Bộ Y tế chủ quản);

8. Làm chủ liệu pháp tế bào (tế bào miễn dịch, tế bào gốc) phục vụ điều trị ung thư, bệnh mạn tính, bệnh nan y (Bộ Y tế chủ quản);

9. Phát triển y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D (Bộ Y tế chủ quản);

10. Phát triển công nghệ xây dựng công trình đường sắt tốc độ cao (Bộ Xây dựng chủ quản);

11. Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ quản);

12. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia (UTM) phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp (Bộ Quốc phòng chủ quản);

13. Xây dựng và phát triển nền tảng điện toán đám mây nội địa phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm chủ quyền dữ liệu (Bộ Công an chủ quản);

14. Phát triển nền tảng bảo mật và an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia (Bộ Công an chủ quản);

15. Phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu lưỡng dụng (Bộ Công an chủ quản);

16. Xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia tự chủ (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản);

17. Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lõi và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản);

18. Làm chủ hạ tầng mạng di động thế hệ sau và phát triển hệ sinh thái 5G (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản);

19. Nâng cao năng lực giám sát ngân hàng và quản trị rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ quản);

20. Phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái đất và hạ tầng dữ liệu không gian (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ quản).

Tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 08/5/2026 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành.

Chị thị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm được quy định tại các văn bản của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Luật Cán bộ, công chức, các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo,... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác, hoàn thành trong Quý III/2026.

Tổ chức triển khai việc đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (thực hiện thường xuyên)...

Mức phạt hành vi lấn, chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định

Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn, chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tới 80 triệu đồng đối với các hành vi lấn, chiếm rừng; phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tham quan, du lịch trong rừng khi chưa được phép...

Từ năm 2026, tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Chỉ thị yêu cầu từ năm 2026 các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định; hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026 - 2027...