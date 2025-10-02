Diễn biến mới về dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành là công trình trọng điểm, kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp 1 theo Điều 130 Luật Xây dựng.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành trong khi đường kết nối chưa hoàn thành sẽ không thể đưa vào khai thác đồng bộ, phát huy đầy đủ hiệu quả đầu tư.

Bộ Xây dựng cho biết, với tính chất đặc thù vừa thiết kế, vừa thi công xây dựng, VEC đang tập trung mọi nguồn lực (tài chính, nhân vật lực), tập trung giải quyết các thủ tục về đầu tư để hoàn thành hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án, đáp ứng tiến độ triển khai thi công trên công trường.

Đối với tuyến đường 319 giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành tại lý trình khoảng Km19+700 (theo lý trình tuyến cao tốc), theo Bộ Xây dựng, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành đầu tư một phần nút giao thuộc địa phận xã Nhơn Trạch (do Công ty cổ phần BOT 319 Cường Thuận là nhà đầu tư); các nhánh kết nối bên phía xã Long Thành chưa được đầu tư.

Tại báo cáo của VEC, tại thời điểm phê duyệt đầu tư Dự án, VEC chưa quyết định đầu tư hoàn chỉnh nút giao một phần do địa phương chưa xác định được tiến độ thực hiện các hạng mục đường kết nối phía xã Long Thành và Khu công nghệ cao Long Thành.

Để đảm bảo khai thác đồng bộ tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành với nút giao đường 319, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Xây dựng đề nghị VEC báo cáo Bộ Tài chính để làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Đồng Nai xác định tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng kết nối với đường 319 trên địa phận xã Long Thành, tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật phát sinh (nếu có).

Sau đó, dựa trên cơ sở kết quả làm việc, căn cứ tiến độ thi công, khả năng cân đối nguồn vốn của Dự án, VEC đề xuất ngay thời điểm, phương án, tiến độ đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 cho phù hợp với tiến trình đầu tư các dự án liên quan.

Đồng thời, VEC nghiên cứu thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư theo thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo, tuân thủ quy định”.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Dự án Khu Công nghiệp Công nghệ Cao Long Thành được cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2015, quy mô diện tích 410ha, giai đoạn 1 với quy mô 120 ha, hiện nay đã thu hút được 20 nhà đầu tư vốn FDI khoảng 400 triệu USD, trong đó 5 nhà đầu tư đã hoạt động từ đầu năm 2025, 8 nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê đất dự kiến cuối năm 2025 triển khai xây dựng, 7 nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục thuê đất dự kiến năm 2026 triển khai xây dựng.

Dự kiến năm 2026, Dự án Khu công nghiệp Công nghệ Cao Long Thành sẽ thu hút khoảng 20.000 người lao động đến làm việc.