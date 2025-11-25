Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cùng Việt Nam hợp tác phát triển 8 lĩnh vực chiến lược

Sáng 25/11, tại Quảng Ninh, trong chương trình dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự Diễn đàn.

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn, tiếp các đối tác doanh nghiệp Nhật tại Quảng Ninh (Ảnh: Chinhphu.vn).

Sự kiện cụ thể hóa thỏa thuận giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 4/2025, và sau đó tiếp tục được sự ủng hộ, tiếp nối của tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi.

Nhấn mạnh những "từ khóa" trong quan hệ Việt – Nhật là "chân thành, tình cảm, tin cậy, hiệu quả", được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành quả nổi bật với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc gặp, phía Nhật Bản hết sức quan tâm hợp tác với Việt Nam và đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hydrogen, du lịch, văn hóa, hội chợ - triển lãm, hàng không, môi trường, bán dẫn, tiếp nhận nhân lực Việt Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác địa phương là một trong những lĩnh vực quan trọng, nét đặc sắc của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam luôn coi đây là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.

Thủ tướng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, với 8 nội dung cụ thể. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tích cực vận động cho các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh hiệu quả gắn với chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua kết nối các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản với các đối tác phía Việt Nam, đặc biệt là Đại học Hạ Long, Đại học Việt – Nhật.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Kansai, duy trì và mở rộng chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam; tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch; và đặc biệt là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo…

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Ông cũng đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, triển khai các thỏa thuận, định hướng của lãnh đạo cấp cao, cụ thể hóa thành các dự án, chương trình cụ thể, mang lại lợi ích cho hai nước, các địa phương và nhân dân hai nước.