Agribank chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt qua thiên tai

Ngày 23/11, tiếp nối chương trình đồng hành cùng các tỉnh Duyên hải Nam miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, Đoàn công tác Agribank do ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại và hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử lần này.

Đoàn công tác Agribank thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho Trường THPT Lê Trung Kiên, phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: K.A.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng và với tinh thần kịp thời đồng hành cùng địa phương và nhân dân vùng lũ, Agribank đã quyết định trích ngay 2 tỷ đồng từ quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ cho Agribank Chi nhánh Phú Yên, đưa tổng số tiền Agribank Chi nhánh Phú Yên nhận được trong đợt lũ này là 4 tỷ đồng, qua đó nâng tổng số tiền Agribank đã trích từ quỹ an sinh xã hội để ủng hộ các tỉnh Duyên hải Nam miền Trung lên 13 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ảnh: K.A.

Tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác đã đến thăm Trường THPT Lê Trung Kiên, phường Đông Hoà, nơi chịu thiệt hại nặng, tường rào bị sập, phòng học ngập sâu, thiết bị dạy học hư hỏng hoàn toàn. Đại diện đoàn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với thầy cô và học sinh, đồng thời trao hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng góp phần để nhà trường sớm khắc phục cơ sở vật chất, ổn định lại việc dạy và học sau thiên tai.

Đắk Lắk (Phú Yên cũ) là tỉnh có nhiều xã, phường ngập sâu, nhiều tuyến đường hiện tại vẫn còn ngập, nước chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng, nhiều phương tiện vận tải trôi dạt nằm ngổn ngang trên cánh đồng như: Đông Hoà, Tây Hoà, Đồng Xuân... Đoàn cũng đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ một chi nhánh loại II - Chi nhánh TP Tuy Hòa, Phú Yên bị thiệt hại trong đợt lũ này.

Đoàn công tác Agribank đã đến thăm các cán bộ nhân viên, người lao động Agribank bị ảnh hưởng do trận lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: K.A.

Tại tỉnh Gia Lai, đoàn công tác đã ghé thăm, động viên và trao hỗ trợ cho nhân dân hai phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam. Những suất quà nghĩa tình được trao tận tay bà con không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên tinh thần, giúp người dân thêm vững tin vượt qua hoạn nạn.

Song song với hỗ trợ an sinh xã hội, Công đoàn Agribank cũng trực tiếp hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Agribank Chi nhánh Phú Yên và Bình Định. Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Agribank, Trưởng Công đoàn khu vực 5, ông Nguyễn Tiến Trường đã đến tận các chi nhánh, thăm hỏi và trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Công đoàn Agribank trao kinh phí hỗ trợ các chi nhánh khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Ảnh: K.A.

Đoàn cũng đến thăm trực tiếp một số gia đình cán bộ Agribank Chi nhánh Phú Yên có nhà, phương tiện và nhiều tài sản khác bị ngập hoàn toàn trong nước lũ gồm: Phan Văn Ngọc - nhân viên bảo vệ; Phạm Thị Ngọc Hân - giao dịch viên; Nguyễn Thành Sang - Phó giám đốc Chi nhánh Phú Hoà. Những lời thăm hỏi chân tình cùng những suất quà hỗ trợ kịp thời là nguồn động viên thiết thực giúp cán bộ và gia đình họ vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Cơ sở hạ tầng các địa phương bị thiệt hại nặng nề sau lũ. Ảnh: K.A.

Đoàn công tác của Agribank đến với người dân vùng lũ không chỉ là những bước chân mang theo nguồn lực hỗ trợ, mà còn là hành trình mang đậm tình người "sẻ chia – đồng cảm" với bà con nhân dân. Trong những ngày mưa lũ khó khăn, sự hiện diện của Agribank đã góp phần thắp lên niềm tin, sự ấm áp và hy vọng để cán bộ, nhân dân các địa phương có thêm nghị lực vượt qua thử thách.

Được biết, tiếp nối chương trình an sinh xã hội, đoàn công tác Agribank và các chi nhánh trực thuộc sẽ tiếp tục thăm và hỗ trợ kinh phí các địa phương bị ảnh hưởng trong đợt lũ lịch sử vừa qua.