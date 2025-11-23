Ba mặt hàng nông sản nào của Việt Nam vừa đạt kỷ lục xuất khẩu?

Các mặt hàng nông sản dẫn đầu xuất khẩu

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến hết ngày 15/11/2025, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,35 triệu tấn cà phê, thu về 7,64 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu mặt hàng nông sản này chỉ tăng 15,4% về lượng nhưng giá trị lại tăng mạnh 62,6%. Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc năm 2025 nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt xa con số kỷ lục lịch sử 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Giới chuyên gia nhận định, xuất khẩu cà phê năm nay có thể vượt mốc 8 tỷ USD, nhờ cải thiện chất lượng, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến và mở rộng thị trường theo hướng chiến lược. Nguyên nhân cũng đến từ việc nhiều hộ nông dân giai đoạn trước năm 2020 chuyển đổi sang trồng cây khác do cà phê giảm giá mạnh. Điều này khiến nguồn cung suy giảm, trong khi nhu cầu vẫn tăng khiến giá cà phê bật mạnh trở lại.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2025 đến 15/11/2025 và cùng kỳ năm 2024. Nguồn: Cục Hải quan

Cùng thời điểm, xuất khẩu hạt điều cũng thu về 4,51 tỷ USD, tăng mạnh 19,3% so với cùng kỳ năm 2024 và chính thức vượt kim ngạch xuất khẩu 4,34 tỷ USD của năm 2024 để lập đỉnh cao mới.

Đối với hạt tiêu, trong nửa đầu tháng 11/2025, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.200 tấn hạt tiêu, thu về gần 53 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, nước ta đã xuất khẩu khoảng 213.400 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt 1,44 tỷ USD. Do đó, xuất khẩu hạt tiêu cũng lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua con số 1,43 tỷ USD của cả năm 2016.

Còn theo số liệu từ Cục Thống Kê (Bộ Tài chính), mặt hàng nông sản xuất khẩu bao gồm các mặt hàng chính như: thủy sản, cà phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu, rau quả và cao su.

Trong kết quả xuất khẩu 10 tháng năm 2025, phần lớn các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam đều tăng trưởng tích cực về trị giá so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ gạo – mặt hàng duy nhất ghi nhận mức giảm mạnh.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu thủy sản đạt 9,3 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng cà phê tăng trưởng nổi bật nhất với trị giá 7,4 tỷ USD, tăng tới 61,9%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của giá cà phê thế giới và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

Bên cạnh đó, rau quả đạt mức tăng trưởng ổn định với trị giá 7,1 tỷ USD, tăng 14,6%. Hạt điều đạt 4,2 tỷ USD, tăng 19,4%; hạt tiêu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 25,3%; cao su đạt 2,6 tỷ USD, tăng nhẹ 2,5%. Ngược lại, gạo, một trong những mặt hàng truyền thống và chiến lược của Việt Nam, chỉ đạt 3,7 tỷ USD, giảm đến 24,7%.

Xuất khẩu gạo sụt giảm là điểm đáng chú ý, cho thấy những thách thức về giá cả, cạnh tranh quốc tế và điều tiết nguồn cung. Trong khi đó, cà phê và hạt tiêu lại tăng trưởng mạnh, phản ánh cơ hội lớn từ xu hướng tăng giá nông sản toàn cầu và khả năng tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam. Riêng nhóm thủy sản tiếp tục khẳng định vị thế là mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao nhất, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu chung.

Triển vọng mặt hàng nông sản xuất khẩu thời gian tới

Theo Cục Thống kê, tổng thể nhóm hàng nông sản của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, nhờ nhu cầu tiêu dùng toàn cầu phục hồi và thị trường xuất khẩu mở rộng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các mặt hàng không đồng đều. Một số mặt hàng như cà phê, hạt tiêu, điều, rau quả và thủy sản tăng mạnh, trong khi gạo và cao su gặp khó khăn do giá giảm và cạnh tranh gay gắt giữa các đối tác xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản tăng trưởng đồng thời phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong đầu tư chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Ngoài ra, giá nông sản thế giới trong năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt đối với cà phê và tiêu, cũng góp phần nâng giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này. Ngược lại, những biến động về chi phí logistics, tỷ giá và rào cản kỹ thuật vẫn là thách thức lớn cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Dự báo xuất khẩu cà phê năm 2025 có thể vượt mốc 8 tỷ USD. Ảnh: Dân Việt

Việt Nam hiện đã xuất khẩu nông sản sang hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, nếu 2 tháng cuối năm đạt khoảng 12 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 có thể vượt 70 tỷ USD, mốc kỷ lục mới.

Triển vọng xuất khẩu 2 tháng cuối năm 2025, Cục Thống kê dự báo vẫn tương đối khả quan đối với nhóm hàng nông sản. Các mặt hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu, điều, rau quả và thủy sản nhiều khả năng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu giá quốc tế ổn định và nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường lớn không suy giảm.

Cà phê đặc biệt có triển vọng tích cực khi Việt Nam vẫn là một trong những nguồn cung hàng đầu thế giới, trong khi thủy sản và rau quả tiếp tục hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do và xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại, đặc biệt đối với gạo, mặt hàng đang chịu áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng từ các quốc gia xuất khẩu lớn như: Thái Lan, Ấn Độ hay Pakistan. Ngoài ra, biến động chi phí logistics, tỷ giá hối đoái và điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất và khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt Nam. Để duy trì và nâng cao vị thế, cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

