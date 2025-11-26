Tài chính nông nghiệp

Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

26/11/2025 08:51 GMT +7
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 về việc giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai, nhằm tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.

Cụ thể, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (0,52%/tháng).

Cán bộ Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng tư vấn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi.

Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại khu vực khó khăn, lãi suất giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

Chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được điều chỉnh giảm lãi suất từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống 8,4%/năm (tương đương 0,70%/tháng).

Mức lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.

