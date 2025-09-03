Đoàn khách triệu phú Mỹ đến Quảng Ninh du lịch dịp 2/9

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cùng đặc khu Vân Đồn tổ chức đón đoàn khách triệu phú Mỹ hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào ngày 2/9 vừa qua.

Đoàn khách 4 người đã di chuyển bằng thủy phi cơ từ Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Một trong số đó là triệu phú nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính.

Đoàn khách triệu phú Mỹ di chuyển bằng thủy phi cơ từ Hà Nội tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Đoàn khách triệu phú Mỹ sẽ có 3 ngày 2 đêm (từ 2 đến 4/9) để khám phá vịnh Hạ Long, kết hợp trải nghiệm các tour cá nhân. Chuyến đi này là một phần trong hành trình kéo dài 13 ngày tại Việt Nam.

Trước đó, đoàn đã nhập cảnh vào ngày 27/8 và tham quan Hà Nội, Sa Pa. Sau khi khám phá vịnh Hạ Long, đoàn khách triệu phú sẽ tiếp tục đến Hội An và TP Hồ Chí Minh. Việc vịnh Hạ Long được chọn làm một trong những điểm dừng chân quan trọng đã khẳng định vị thế của Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.

Đây là đoàn khách triệu phú thứ hai đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Trước đó, vào tháng 2/2025, hai triệu phú tài chính người Mỹ là Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng đã đến thăm Vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh dự kiến sẽ tiếp tục đón thêm một đoàn khách triệu phú vào tháng 12 tới. Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng sẽ đón 3 chuyến bay thuê bao (charter) từ Hàn Quốc và 6 chuyến từ Thâm Quyến, Trung Quốc.

Những tín hiệu tích cực này cho thấy hiệu quả của các nỗ lực kích cầu du lịch của tỉnh, đặc biệt là trong việc thu hút khách du lịch cao cấp. Đây là minh chứng cho thấy du lịch Quảng Ninh đang dần bứt phá để hoàn thành mục tiêu đón hơn 20 triệu lượt khách trong năm 2025, bao gồm 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8 - 2/9), Quảng Ninh đón gần 340.000 lượt du khách, bằng 75% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch ước tính đạt 932 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2024.