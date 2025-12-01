Lần đầu tiên Quảng Ngãi sẽ đối thoại với khu vực kinh tế tập thể, HTX ở phía Tây

Sáng 1/12, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan trực thuộc, chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại khu vực kinh tế tập thể, HTX ở phía Tây Quảng Ngãi.

Trung tâm phía Tây Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Đây cũng là lần đầu tiên UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại khu vực kinh tế tập thể, HTX ở phía Tây, kể từ sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum.

Hội nghị sẽ trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể và HTX, đặc biệt là số ở khu vực phía Tây. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của khu vực kinh tế tập thể trong quá trình hoạt động....

Được biết, hội nghị sẽ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chủ trì, với sự tham gia của các cấp, ngành chức năng chuyên môn và đơn vị liên quan; thời gian tổ chức dự kiến trong khoảng đầu tháng 12/2025, địa điểm ở tại phường Kon Tum.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển. Ảnh: CP

Theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi, việc tổ chức hội nghị đối thoại nêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh và cấp, ngành chức năng sẽ trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể và HTX, đặc biệt là số ở khu vực phía Tây.

Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của khu vực kinh tế tập thể trong quá trình hoạt động.

Hội nghĩ sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tăng tốc cho sự phát triển đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX nói chung và phía Tây của tỉnh nói riêng. Ảnh: CP

Bên cạnh đó lãnh đạo và các cấp, ngành Quảng Ngãi sẽ giải đáp, chỉ đạo xử lý những tồn tại, kiến nghị và khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX nói chung và phía Tây của tỉnh nói riêng.