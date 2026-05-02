Doanh thu "khủng" từ 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam: Gần 10 tỷ đồng mỗi ngày

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính riêng trong ngày 30/4 ghi nhận tổng 186.068 lượt giao dịch, doanh thu đạt 14,1 tỷ đồng (tăng gần 45% so với trung bình hàng ngày).

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và lực lượng kỹ thuật trực chiến, hệ thống đã xử lý thành công khối lượng giao dịch khổng lồ một cách chính xác và nhanh chóng.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tại các điểm nóng giao thông, dòng xe luôn được duy trì tốc độ di chuyển ổn định qua trạm, khẳng định năng lực vận hành bền bỉ của Liên danh trên toàn mạng lưới cao tốc quốc gia.

Trạm thu phí trên cao tốc Bắc - Nam.

Nhìn nhận hệ thống thu phí không barie đầu vào là một giải pháp công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được triển khai thực tế tại Việt Nam, phía Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc vận hành thu phí liên tuyến đòi hỏi mức độ phối hợp và liên thông dữ liệu cực kỳ phức tạp giữa hệ thống đầu - cuối của hơn 20 trạm với nhiều nhà thầu triển khai lắp đặt tại các tuyến, thu phí nội/ngoại tuyến cùng các hệ thống (BECT, VETC, VDTC).

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, mặc dù, đã trải qua các bước kiểm thử nghiêm ngặt, môi trường vận hành thực tế luôn tiềm ẩn những biến số đa dạng hơn so với kịch bản giả định.

Sự xuất hiện của một số tình huống ngoại lệ là điều khó tránh khỏi đối với bất kỳ hệ thống công nghệ quy mô lớn nào trong giai đoạn đầu áp dụng. Các vấn đề tồn tại chủ yếu mang tính cục bộ, quy mô nhỏ và luôn được hệ thống giám sát phát hiện, khắc phục ngay lập tức.

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, từ ngày 23/4, Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc đã chính thức phát động chiến dịch khắc phục triệt để các lỗi hệ thống ITS trên 5 tuyến cao tốc với mục tiêu xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống ETC liên tuyến trong tháng 5/2026.