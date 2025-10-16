Đồng Nai quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại 302 dự án

Theo báo cáo từ Trung tâm Phát triển quỹ đất, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang triển khai đối với 302 Dự án. Trong đó có 7 dự án trọng điểm quốc gia và 295 dự án về phát triển kinh tế xã hội trên địa toàn tỉnh. Đến nay, trong 7 dự án trọng điểm quốc gia, có Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Tỉnh đã phê duyệt 7.211 trường hợp (2.910,71 ha đất) để bồi thường về giải phóng mặt bằng cho người dân (đạt tỷ lệ 100%). Nhờ đó, trong giai đoạn 1 của dự án đã bàn giao 2.532 ha (đạt 100%).

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong 7 dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Hưng

Đối với giai đoạn 2, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 868,4 ha đất hộ gia đình cá nhân và 57,61 ha đất giao thông sông suối. Còn lại 1.076,2 ha đang tiếp tục thực hiện. Đối với phần diện tích xây dựng hệ thống hàng rào ranh giới khép kín toàn bộ diện tích 5.000 ha của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (chiều dài tuyến hàng rào khoảng 29,8 km). Tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 194,9 ha, với chiều dài 29,7 km/29,8km, đạt tỷ lệ 99,7% tổng chiều dài và phê duyệt tái định cư cho 4.371 hộ dân.

Đáng quan tâm, tại Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đoạn qua thành phố Biên Hòa. Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện xong công tác bồi thường cho 1.514 hộ dân, với tổng số tiền hơn 1.692,9 tỷ đồng (đạt 100%). Bàn giao mặt bằng 59,5ha (đạt 100 % về diện tích) để triển khai dự án.

Cũng thuộc dự án trên xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đoạn qua huyện Long Thành, tỉnh cũng phê duyệt, bồi thường cho 1.045 trường hợp, diện tích 77,4 ha, với số tiền 868,3 tỷ đồng (đạt 99,38% về diện tích); bàn giao mặt bằng 77,65 ha/77,91 ha (đạt 99,9%).

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được tỉnh Đồng Nai giải phóng mặt bằng 100% tại các đoạn qua khu vực Biên Hòa và Long Thành. Ảnh: Hoàng Hưng

Tại Dự án thành phần 2, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua huyện Long Thành. Đồng Nai cũng làm rất tốt công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng, với 150,09 ha (đạt 100%). Ở Dự án đường vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai): Tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 1.267 hộ, đạt 100%. Và, bàn giao mặt bằng (114,22ha), đạt 100%.

Tương tự, với các dự án trọng điểm của tỉnh như Dự án chỉnh trang Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đến nay, dự thảo xong phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 65 công ty (228,4 ha) thuộc diện bị thu hồi đất tại KCN Biên Hòa 1. Dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng 100% trong thời gian sớm nhất.

Khởi công dự án thành phần 3 và 5, thuộc Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Ảnh: Hoàng Hưng

Mặt khác, kể từ khi sáp nhập tỉnh Bình Phước (cũ) vào tỉnh Đồng Nai, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đak Nông cũ) – Chơn Thành (Bình Phước), đã được Đồng Nai tiếp quản. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vi đã khảo sát, thống kê hiện trạng, xác minh hồ sơ… Kết quả đạt 92% về diện tích; dự án đang trong quá trình chờ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng và hồ sơ địa chính dự án. Sau đó, UBND các xã, phường - nơi có đất bị thu hồi - ban hành thông báo thu hồi đất và thực hiện các bước tiếp theo, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án Vành đai 3, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được thi công khẩn trương. Ảnh: H.H

Dự án cao tốc TP.HCM -Thủ Dầu Một - Chơn Thành, với tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 837.824,7 m2. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc kiểm đếm 100% về đất đai (302 thửa, 233 hộ dân trong diện đền bù).

Ông Hồ Văn Hà – phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – cho biết: "Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sát nhập, triển khai mới rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia và dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện các quy định pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước (cũ), liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không đồng bộ các chính sách…".

Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, do không đồng nhất các chính sách khi triển khai thực hiện. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Qua đó, tiến độ bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho số lượng "khủng" 302 dự án đang triển khai trên địa bàn sẽ thuận lợi hơn.