Dự báo 'sốc' về giá dầu: Có thể 'rớt' sâu đến năm 2026

Theo Reuter, Goldman Sachs dự báo dầu Brent sẽ ở mức trung bình 56 USD/thùng và WTI ở mức 52 USD/thùng trong năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức giá kỳ hạn hiện tại lần lượt là 63 USD và 60 USD.

“Làn sóng nguồn cung giai đoạn 2025–2026 chủ yếu đến từ các dự án đầu tư dài hạn đã được đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) ngay trước đại dịch, nhưng bị trì hoãn trong thời kỳ Covid và hiện đồng loạt đi vào khai thác, cùng với quyết định chiến lược của OPEC về việc dỡ bỏ hạn chế sản lượng”, Goldman Sachs nhận định.

OPEC+ (gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng với Nga và các đồng minh) đã bắt đầu tăng cường sản lượng kể từ tháng 4. Các nhà sản xuất khác như Mỹ và Brazil cũng đang gia tăng nguồn cung, làm dấy lên nỗi lo sợ dư thừa và gây áp lực đè nặng lên giá.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) từng cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với mức dư thừa còn lớn hơn vào năm tới, lên tới 4,09 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi trở lại từ năm 2027. Lý do là mức giá thấp trong giai đoạn 2025–2026 sẽ kìm hãm sản lượng từ các quốc gia ngoài OPEC và rất ít dự án mới đi vào hoạt động sau 15 năm bị đầu tư dưới mức.

“Do đó, chúng tôi dự báo Brent/WTI sẽ tăng trở lại lên mức dài hạn 80/76 USD/thùng vào cuối năm 2028,” ngân hàng cho biết.

Goldman Sachs lưu ý thêm: Trong giai đoạn 2026–2027, giá Brent có thể rơi xuống vùng 40 USD/thùng nếu nguồn cung ngoài OPEC tỏ ra bền bỉ hơn dự kiến hoặc kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái; ngược lại, giá có thể vượt 70 USD/thùng nếu sản lượng của Nga giảm mạnh hơn.