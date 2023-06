Du lịch Huế thu gần 3.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2023, gấp 2,6 lần cùng kỳ

Trong 5 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Huế ước đạt 1.280.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 2.942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Ngày 1/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong tháng 5/2023, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng 1,3% so với tháng trước, tăng gần 95% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế giảm 12,3% so với tháng trước, tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 690 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước, tăng hơn 91% so với cùng kỳ.

Du khách thưởng thức chương trình quảng diễn của đoàn cà kheo Bỉ tại Festival Nghề truyền thống Huế 2023. Ảnh: Hoàng Lê.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Huế ước đạt 1.280.000 lượt, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 509.000 lượt, gấp 49 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch trong 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ước đạt 2.942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Để thu hút khách du lịch trong thời gian tới, sau khi Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài công suất 5 triệu hành khách/ năm, tổng kinh phí đầu tư 2.250 tỷ đồng, được đưa vào hoạt động, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc vỡi các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet để xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế.

Nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế) có công suất 5 triệu hành khách/ năm vừa được đưa vào khai thác. Ảnh: Thúc Nhân.

Thừa Thiên Huế cũng chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ chương trình Festival Huế 2023, trọng tâm là lễ hội "Huế vào thu" và "Mùa đông xứ Huế"; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch, bản sắc văn hóa Huế.

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3 - 3,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%; tổng doanh thu du lịch khoảng 6.000 - 7.000 tỷ đồng.