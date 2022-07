FiinGroup dự báo những nhóm ngành gặp bất lợi trong năm 2023

Theo FiinGroup, năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng. Theo đó, những ngành dự kiến gặp bất lợi do nỗ lực ổn định vĩ mô của Chính phủ: bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng.

Chưa có yếu tố đủ mạnh hỗ trợ lợi nhuận bứt tốc trong 1-2 quý tới

Theo FiinGroup, ở khối phi tài chính, kế hoạch tăng trưởng 2022 ở mức thấp, điểm sáng là các ngành hàng phụ thuộc vào chu kỳ tăng giá hàng hóa.

Cụ thể, năm 2022, khối phi tài chính đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 11,1%, thấp hơn so với ước tính của FiinGroup (15,3%).

Các ngành có triển vọng lợi nhuận "sáng" năm 2022 bao gồm nhóm liên quan đến xuất khẩu như: Thủy sản, Hóa chất và nhóm đang hồi phục sau COVID trên nền thấp của năm 2021 (bao gồm Hàng cá nhân, Điện, Nước, Dược phẩm, Du lịch & Giải trí). Ngược lại, nhiều nhóm ngành lớn dự báo lợi nhuận 2022 giảm tốc (Bất động sản) hay sụt giảm (Thép và Logistics).

FiinGroup cho rằngm hiện chưa có yếu tố nào đủ mạnh để có thể hỗ trợ lợi nhuận bứt tốc trong 1- 2 quý tới, nhất là khi một số ngành đóng góp lớn vào tăng trưởng chung như Bất động sản, Thép và Logistsics đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng.

Theo dự báo của Công ty này, lợi nhuận sau thuế khối Phi tài chính tăng 43% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của toàn thị trường (37%), nhưng có sự đóng góp lớn của thu nhập từ hoạt động tài chính từ các công ty đầu ngành (VIC, VHM, NVL).

Tăng trưởng cao chủ yếu ghi nhận ở các ngành hàng xuất khẩu (Thủy sản, Phân bón và Hóa chất) nhờ hưởng lợi từ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, lợi nhuận một số ngành lớn giảm mạnh (Bất động sản) do hệ lụy từ giãn cách xã hội hoặc tăng chậm lại (Thép) do áp lực chi phí đầu vào tăng cao.

Sau 4 quý liên tục mở rộng, biên EBIT quý I đã sụt giảm so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận lõi. Áp lực chi phí đầu vào dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong các quý tới do độ trễ của nhập khẩu lạm phát. Ngoài ra, sức ép lạm phát làm giảm nhu cầu tiêu dùng cũng là rủi ro hiện hữu đối với tăng trưởng lợi nhuận trong các quý còn lại của năm 2022 cũng như 2023.

Với ngành ngân hàng, trong QI/2022, ngành Ngân hàng (bao gồm 27 ngân hàng niêm yết) ghi nhận tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động tăng 22,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh hơn tăng 31% so với cùng kỳ do chi phí dự phòng rủi ro giảm 26% và chi phí hoạt động giảm 8,1% so với quý IV/2021.

Trong năm 2022, ngành Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tăng 33%. Tuy nhiên, ngành sẽ gặp nhiều thách thức để đạt mục tiêu này do:

Biên lãi ròng (NIM) ở mức duy trì không hỗ trợ thu nhập lãi thuần tăng mạnh: Thu nhập lãi thuần khó tăng mạnh khi yếu tố hỗ trợ tăng NIM (cắt giảm hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, điều chỉnh lãi vay) sẽ cân bằng với việc tăng COF (tăng lãi suất huy động, đồng thời các yếu tố hỗ trợ giảm COF khác đã không còn nhiều dư địa cải thiện), trong khi tín dụng các quý sau khó có thể giữ mức tăng trưởng cao như QI/2022. Mặt khác, thu nhập phí khó tăng trưởng đủ cao để bù đắp cho tăng trưởng thu nhập lãi thuần.

Áp lực nợ xấu với các ngân hàng chưa trích lập đủ nợ tái cơ cấu: Nợ xấu nội bảng sẽ tiếp tục tăng lên khi hết thời hạn cơ cấu nợ vào 30/6/2022 theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN. Ngoài các ngân hàng đã trích lập sớm, áp lực trích lập sẽ tăng lên với các ngân hàng còn lại. Hơn nữa, những rủi ro tiềm ẩn với nợ xấu khi thị trường trái phiếu gặp khó khăn cũng là yếu tố cần theo dõi do khả năng vỡ nợ chéo.

Ảnh hưởng của ngành bất động sản: Một yếu tố khác cần theo dõi là sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản.

Tính đến cuối tháng 4/2022, tổng dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 2,288 triệu tỉ đồng, tăng 10,19% so với cuối năm 2021 và chiếm tỷ trọng 20,44% tổng dư nợ nền kinh tế, trong đó nợ xấu chiếm 1,62%. Cho vay nhà ở ước đạt 65%, còn lại là tín dụng kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 35%.

Theo phân tích của FiinGroup, ngành Bất động sản đang gặp nhiều trở ngại trong hiện tại và tương lai, điều này sẽ tạo thêm thách thức với tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng nợ của các ngân hàng, trong đó các khoản cho vay nhà ở tuy ít rủi ro hơn do phân tán nhưng có mức NIM cao.

Năm 2023, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng

Theo nhận định của FiinGroup, kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng do: lạm phát toàn cầu tăng cao, các NHTW đẩy mạnh thắt chặt tiền tệ: Lạm phát ở Mỹ và một số nước Châu Âu hiện đang ở mức đỉnh 40 năm. Tại một số thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển lạm phát đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Lạm phát tăng mạnh buộc các chính phủ phải thắt chặt tiền tệ, trước khi nền kinh tế thực sự phục hồi sau đại dịch. Chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái.

Xung đột địa chính trị làm trầm trọng thêm những khó khăn của chuỗi cung ứng: Chuỗi cung ứng vốn đang còn yếu ớt do tác động của đại dịch, đẩy giá nhiều hàng hóa chiến lược tăng cao, điển hình là giá dầu mỏ, năng lượng và tiếp đến có thể là giá lương thực. Xung đột địa chính trị làm trầm trọng hơn sự gián đoạn của chuỗi cung ứng, gia tăng áp lực lạm phát, đồng thời tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu.

Chính phủ có thể ưu tiên các giải pháp ổn định vĩ mô hơn là kích thích tăng trưởng: Chính phủ đang thực hiện những biện pháp khá quyết liệt để hạ nhiệt thị trường BĐS, ổn định kinh tế vĩ mô, tránh đổ vỡ thị trường trái phiếu doanh nghiệp nơi có một lượng lớn sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2023 và 2024 (riêng trái phiếu bất động sản ước sẽ có khoảng 380,2 nghìn tỷ đáo hạn).

NHNN có thể sẽ phải thay đổi chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt: Với những áp lực hiện có, NHNN cần cân đối tăng trưởng tín dụng với kiểm soát lạm phát, khiến tăng trưởng tín dụng trong các quý còn lại khó có thể đạt tốc độ cao như Q1-2022. Tính đến 09/06/2022, tăng trưởng tín dụng đạt 8,15%, khá cao so với định hướng tăng trưởng tín dụng cho năm 2022 của NHNN (14%).

Đà tăng trưởng có thể bị chững lại do tổng cầu giảm: Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt và tiềm ẩn một cuộc suy thoái kinh tế. Điều đó khiến cho tổng cầu của nền kinh tế giảm sút và ảnh hưởng trực tiếp tới đà tăng trưởng của các doanh nghiệp.

Ngành nào ít chịu tác động bởi lạm phát, suy thoái?

Theo FiinGroup trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, rủi ro về thắt chặt tiền tệ và nguy cơ về suy thoái kinh tế hiện hữu, triển vọng một số ngành được đánh giá như sau:

Những ngành ít chịu tác động bởi lạm phát và suy thoái: Ngành điện, Dược phẩm, Nước và Thực phẩm (đặc biệt là thực phẩm xuất khẩu như thủy sản và gạo), Logistics.

Những ngành dự kiến gặp bất lợi do nỗ lực ổn định vĩ mô của chính phủ: Bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng.

Với áp lực tăng lãi suất và thắt chặt cho vay những lĩnh vực rủi ro của trong năm 2023 sẽ tác động không đồng đều và tạo thành sự phân hóa về tăng trưởng lợi nhuận trong ngành Ngân hàng.