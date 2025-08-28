Gần 8.000 tỷ đồng đầu tư dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng

Ngày 28/8, Tập đoàn Thaco Trường Hải đã tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng khởi công dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Khu kinh tế mở Chu Lai đã khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ - logistics của khu vực, với tổ hợp THACO Chu Lai là hạt nhân, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí, linh kiện, cảng biển, logistics và dịch vụ hỗ trợ.



Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng

“Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng là trung tâm cơ khí mở rộng, sản xuất sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao.

Trung tâm được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng dự kiến mang lại những tác động lan tỏa lớn, như tạo dư địa thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực cơ khí, ô tô, linh kiện, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, điện tử thông minh, công nghiệp hỗ trợ…; từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong đó, sẽ gia tăng quy mô sản xuất, xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng, logistics Kỳ Hà Chu Lai, đóng góp tích cực vào thu ngân sách, cán cân thương mại của địa phương.

Ngoài ra, còn tạo việc làm chất lượng cao, nâng kỹ năng lao động thông qua liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; lan tỏa tinh thần cải tiến kỹ thuật đã được THACO triển khai mạnh mẽ tại Chu Lai…”, ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Thaco Trường Hải chính thức khởi công dự án đầu tư dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết thêm, Khu công nghiệp Chu Lai có vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (cũ), là cửa ngõ ra biển đông, có cảng biển, sân bay Chu Lai, quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt, đường sắt tốc độ cao.

“Đây là nền tảng để KCN mở rộng nhanh chóng thu hút dự án mới, mở rộng sản xuất, khẳng định thương hiệu trung tâm công nghiệp cơ khí, ô tô của miền Trung và cả nước.

Với thông điệp truyền thông “Chu Lai - Núi Thành, điểm đến của công nghiệp cơ khí, ô tô, logistics và công nghiệp hỗ trợ”, ông Phan Thái Bình cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Phó Tổng Giám đốc THACO, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cho biết, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được khởi công sẽ nắm bắt xu thế và cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời thực hiện chiến lược mở rộng quy mô, phát triển lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, tập trung sản xuất theo chiều sâu, tiến đến làm chủ công nghệ.

Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hạng mục đầu tư trọng điểm bao gồm, các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới; sản xuất các board mạch điện tử, linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống cảm biến, giám sát; thiết bị truyền thông và điện tử chuyên dụng cho các thiết bị tự động hóa.

Các nhà máy chế tạo và lắp ráp các thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa: robot; thiết bị tự hành AGV, AMR; thiết bị in 3D, thiết bị CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái, trạm sạc nhanh cho xe điện, thiết bị điều khiển cho tàu cao tốc, tàu đô thị và nhiều thiết bị công nghiệp, dân dụng khác.

Toàn bộ hoạt động tại trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu vật liệu - gia công chế tạo, sản xuất, lắp ráp - kiểm định chất lượng đến đóng gói, vận chuyển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Trong đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) được xác định là động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, THACO sẽ tiếp tục phát triển lực lượng nhân sự trình độ cao, chuyên môn sâu, mời gọi các chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hình thành những sản phẩm mang tính đột phá về công nghệ, đáp ứng xu thế và nhu cầu thị trường, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Việc khởi công Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng là bước tiến mới trong chiến lược phát triển, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của THACO thông qua đầu tư công nghệ theo chiều sâu.

Trung tâm cơ khí mở rộng sẽ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đồng thời sử dụng một số sản phẩm đầu ra của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước theo quy hoạch phát triển của thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân, đóng góp và đồng hành cùng với chiến lược phát triển hạ tầng và ngành công nghiệp cơ khí của Việt Nam”, Ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Phó Tổng Giám đốc THACO nhấn mạnh.