Các hãng hàng không lên tiếng vụ máy bay Airbus A320/A321 phải cập nhật phần mềm

Chiều ngày 29/11, Hãng hàng không Vietjet cho biết, Vietjet đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất máy bay Airbus, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai cập nhật phần mềm/ phần cứng đối với các tàu bay (máy bay) Airbus A320 và A321.

Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn khai thác và hạn chế tối đa nguy cơ xáo trộn lịch bay theo Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp có hiệu lực từ 23h59 ngày 29/11 giờ UTC (tức 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietjet đã khẩn trương kích hoạt phương án kỹ thuật, huy động các đội ngũ bảo dưỡng tại các cơ sở kỹ thuật của hãng ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và các cơ sở ở nước ngoài để triển khai cập nhật.

hãng hàng không vietjet.

Tính đến sáng ngày 29/11/2025, Vietjet đã hoàn thành cập nhật 45/69 tàu bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Vietjet đang tiếp tục tăng tốc thực hiện để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn quy định của cơ quan chức năng và Airbus.

Hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách.

Vietjet luôn đặt an toàn lên hàng đầu và trên hết. Với năng lực và hệ thống quản lý an toàn được vận hành hiệu quả, cùng đội ngũ chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, hãng đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra liên tục và thông suốt.

Cùng ngày, Vietravel Airlines công bố, các ban chuyên môn xác nhận cấu hình của toàn bộ tàu bay A320 và A321 mà Vietravel Airlines đang khai thác không nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi các khuyến cáo an toàn từ Airbus và EASA.

Hiện nay, hoạt động khai thác của Vietravel Airlines không bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Vietravel Airlines sẽ tiếp tục chủ động theo dõi các khuyến cáo của nhà sản xuất Airbus và Cục hàng không Việt Nam để thông tin kịp thời tới Quý Hành khách/ Quý đối tác khi có yêu cầu mới.



Hãng hàng không Bamboo Airways.

Tương tự, tất cả các máy bay A320/A321 do Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng. Do đó, các chuyến bay của Bamboo Airways vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Bamboo Airways đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

Trước đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Hiện, Vietnam Airlines có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng. Với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, Vietnam Airlines cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.