Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (mã GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.722 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh, khiến biên lãi gộp của công ty giảm từ mức 20,2% xuống 18,7%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, mảng thiết bị điện vẫn đóng góp lớn nhất vời 7.061 tỷ đồng, tăng 38,2% và chiếm khoảng 65,9% tổng doanh thu thuần. Động lực chính đến từ việc mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng tiêu thụ ở các nhóm sản phẩm chủ lực.

Kế đến, mảng vật liệu xây dựng đóng góp 2.103 tỷ đồng doanh thu, tăng 47,6% so với cùng kỳ. Mảng khu công nghiệp và bất động sản mang về 1.262 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,4%, trong khi hạ tầng tiện ích đạt 266 tỷ đồng, tăng 44,7%, chủ yếu nhờ đóng góp từ giai đoạn 2 dự án nước sạch sông Đà dần đi vào vận hành.

Cùng với việc mở rộng kinh doanh, áp lực chi phí trong kỳ của Gelex cũng tăng theo. Trong đó, chi phí tài chính tăng mạnh hơn 71% lên 576 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (404 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 18,5% và 11%, lên tương ứng 314 tỷ đồng và 472 tỷ đồng.

Kết quả, trừ chi phí, Gelex báo lãi trước thuế quý I/2026 đạt 806 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 579 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Năm 2026, Gelex đạt mục tiêu đạt doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng. Kết thúc quý I, công ty đã thực hiện khoảng 24% kế hoạch doanh thu và 22% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của Gelex đạt 87.015 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Gelex là hàng tồn kho với tổng giá trị 19.585 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó trên 11.000 tỷ đồng nằm ở chi phí xây dựng dở dang các khu công nghiệp, dự án bất động sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đến cuối quý I ở mức hơn 11.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần đầu năm, chủ yếu do khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng gấp 5,7 lần, lên 7.388 tỷ đồng.

Tương tự, khoản đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cũng tăng mạnh lên 12.327 tỷ đồng, gấp hơn 2,9 lần đầu năm.

Đến cuối quý I, Gelex có gần 15 tỷ đồng tiền mặt và hơn 9.500 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng. Ngoài ra, công ty cũng đang đầu tư vào chứng khoán gần 6.674 tỷ đồng và đang dự phòng giảm giá chứng khoán gần 103 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ vay của công ty tại ngày 31/3/2026 ở mức 53.077 tỷ đồng, tăng thêm 9.761 tỷ đồng, tương đương 22,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm gần 35.500 tỷ đồng (bao gồm 13.904 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn – tăng 14,4% so với đầu năm và 21.594 tỷ đồng nợ vay dài hạn – tăng 30,3%).

Theo Gelex, nợ vay của công ty tăng do đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng, bất động sản và các dự án trọng điểm như sân bay Gia Bình.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối quý I tăng thêm 3.763 tỷ đồng, lên 33.937 tỷ, bao gồm 9.023 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu, gân 8.728 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và khoảng 14.645 tỷ thuộc về lợi ích cổ đông không kiểm soát.