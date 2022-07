Giá cà phê biến động mạnh trước dự báo "nóng" về sản lượng

Cuối tháng 6/2022, giá cà phê thế giới giảm so với cuối tháng 5/2022 do nguồn cung dồi dào và áp lực từ chính sách thắt chặt tiền tệ tác động tiêu cực lên tâm lý thị trường toàn cầu nói chung...

Cung dồi dào, nhu cầu thấp đẩy giá cà phê giảm

Giá cà phê kỳ hạn trong tuần qua biến động nhẹ, với nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ trái chiều. Tính cả tuần qua, giá cà phê Robusta có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng, các mức giảm rất đáng kể. Giá Robusta kỳ hạn giao tháng 9 giảm tất cả 38 USD (giảm 1,86%), xuống 2.006 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, các mức tăng cực nhẹ. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng tất cả 1,40 Cent, (tăng 0,63%). Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Hôm nay 4/7, thị trường New York nghỉ Lễ Quốc Khánh Mỹ, không giao dịch. Thị trường London giao dịch bình thường.

Giá cà phê chốt phiên cuối tuần trước (ngày 2/7), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London tiếp tục giảm mạnh, kỳ hạn giao tháng 9/2022 giảm 27 USD (1,33%), giao dịch tại 2.006 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 11/2022 giảm 25 USD (1,23%) giao dịch tại 2.006 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 9/2022 quay đầu giảm 5,45 Cent (2,37%), giao dịch tại 224,65 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 12/2022 giảm 5,55 Cent/lb (2,44%), giao dịch tại 221,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trên trung bình.

Giá cà phê kỳ hạn trong tuần qua biến động nhẹ, với nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ trái chiều.

Trước đó, cuối tháng 6/2022, giá cà phê thế giới giảm so với cuối tháng 5/2022. Áp lực từ chính sách thắt chặt tiền tệ tác động tiêu cực lên tâm lý thị trường toàn cầu nói chung. Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào khiến giá cà phê tiếp tục giảm. Tại Brazil, đồng real giảm xuống mức thấp nhất 4,5 tháng so với đồng USD đã khuyến khích người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán hàng vụ mới. Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê Robusta tháng 6/2022 tăng so với tháng trước và tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2021.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/6/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022, tháng 9/2022, tháng 11/2022 và tháng 1/2023 giảm lần lượt 2,5%, 2,7%, 2,3% và 2,1% so với ngày 28/5/2022, xuống mức 2.044 USD/tấn, 2.040 USD/tấn, 2.031 USD/tấn và 2.018 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/6/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022, tháng 12/2022 và tháng 3/2023 giảm lần lượt 1,5%, 3,3%, 3,8% và 4,1% so với ngày 28/5/2022, xuống mức 226 Uscent/lb, 222,1 Uscent/lb, 220,25 Uscent/lb và 218,2 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/6/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022, tháng 12/2022 và tháng 3/2023 giảm lần lượt 2,6%, 2,4%, 3,3% và 4,5% so với ngày 28/5/2022, xuống còn 277,95 Uscent/lb, 276,25 Uscent/ lb; 274,75 Uscent/lb và 258,25 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.095 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 57 USD/ tấn (tương đương mức giảm 2,6%) so với ngày 28/5/2022.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào, nhu cầu thấp. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đưa ra dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ mới 2022/2023 sẽ tăng 4,7% so với niên vụ 2020/2021 lên 174,95 triệu bao, chủ yếu là do vụ mùa Arabica của Brazil vào năm cho sản lượng cao theo chu kỳ “hai năm một”. USDA cũng dự báo tồn kho cà phê toàn cầu cuối niên vụ 2022/2023 sẽ tăng 6,3% lên 34,70 triệu bao.

Giá cà phê sẽ biến động ra sao khi sản lượng cà phê phục hồi?

Trái ngược với giá thế giới, giá cà phê Robusta nội địa cuối tháng 6/2022 tăng mạnh so với cuối tháng 5/2022. Ngày 28/6/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh từ 900 – 1.000 đồng/kg (tùy khu vực) so với ngày 28/5/2022, lên mức cao nhất 42.900 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; mức thấp nhất là 42.400 đồng/kg tỉnh Lâm Đồng; mức giá 42.800 đồng/kg tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông.

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 11h00 sáng nay (7/4), giá cà phê hôm nay ổn định trở lại sau khi liên tục giảm kể từ ngày đầu tháng 7. Hiện tại, Lâm Đồng đang là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất với 41.900 đồng/kg. Dẫn đầu là tỉnh Đắk Lắk với mức giá cao nhất trong các tỉnh khảo sát, đạt 42.400 đồng/kg. Theo ngay sau là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức giá 42.300 đồng/kg.

Nguồn: giacaphe.com

Theo ước tính, tháng 6/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 145 nghìn tấn, trị giá 335 triệu USD, tăng 1,9% về lượng và tăng 3,2% về trị giá so với tháng 5/2022, so với tháng 6/2021 tăng 13,3% về lượng và tăng 34,7% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt xấp xỉ 1,03 triệu tấn, trị giá 2,32 tỷ USD, tăng 21,7% về lượng và tăng 49,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 6/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 2.309 USD/tấn, tăng 1,3% so với tháng 5/2022 và tăng 18,9% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.258 USD/ tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Về chủng loại: Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu chủng loại cà phê Robusta, Arabica và cà phê chế biến tăng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ cà phê Excelsa. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 5/2022 đạt 125,1 nghìn tấn, trị giá 243,97 triệu USD, tăng 12% về lượng và tăng 37,1% về trị giá so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 792,4 nghìn tấn, trị giá 1,56 tỷ USD, tăng 27,2% về lượng và tăng 60,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuât khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường chính tăng, gồm: Đức, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nga, Anh, Hà Lan. Ngược lại, xuất khẩu cà phê Robusta sang Nhật Bản, Angieria, Trung Quốc, Malaysia, Pháp giảm.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng cung – cầu cà phê thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cơ quan này dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 sẽ phục hồi và tăng 7,8 triệu bao (4,7%) so với niên vụ trước lên mức 175 triệu bao, chủ yếu là do vụ mùa Arabica của Brazil bước vào năm cho sản lượng cao theo chu kỳ “hai năm một”.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,8 triệu bao lên 167 triệu bao, với mức tăng lớn nhất ở Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Brazil.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu dự báo tăng 1 triệu bao, lên 141,5 triệu bao nhờ xuất khẩu của Brazil và Indonesia cao hơn. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân là 118,2 triệu bao, tăng từ mức 117,3 triệu bao của vụ trước. Còn lại 18,3 triệu bao là cà phê hòa tan và 5 triệu bao là cà phê rang xay.

Dự trữ cuối kỳ dự kiến sẽ tăng 2,1 triệu bao lên 34,7 triệu bao sau khi giảm mạnh vào vụ trước.

Tại Brazil, sản lượng cà phê arabica được dự báo sẽ tăng 5,1 triệu bao lên 41,5 triệu bao. Phần lớn các khu vực sản xuất đang trong chu kỳ sản xuất hai năm một lần, do đó sản lượng khả năng sẽ cao hơn trong vụ tới. Tuy nhiên, sản lượng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 50 triệu bao trong các vụ mùa gần đây.

Tổng sản lượng thu hoạch Arabica và Robusta của Brazil trong vụ 2022-2023 ước là 64,3 triệu bao, tăng 6,2 triệu bao so với vụ trước.



Tại Việt Nam, sản lượng cà phê được USDA dự báo đạt 30,9 triệu bao, giảm 700.000 bao so với vụ thu hoạch kỷ lục của năm ngoái. Diện tích canh tác được dự báo không thay đổi so với năm trước, với hơn 95% tổng sản lượng vẫn là Robusta.

Hiện giá phân bón tăng vọt lên tới 70% trong khi giá cà phê trong nước vẫn đi ngang khiến nông dân giảm sử dụng phân bón, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm năng suất và sản lượng so với năm trước.



Xuất khẩu cà phê của Việt Nam được dự báo sẽ giảm 1 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, xuống 25 triệu bao và tồn kho cuối kỳ gần như không đổi ở mức 3,5 triệu bao.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cũng cho biết, ngành cà phê Việt Nam đang có cơ hội vượt qua con số kỷ lục 3,7 tỷ USD của năm 2012, để lần đầu tiên cán mốc 4 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo đó, đồng tình với dự báo của USDA, Vicofa cho rằng, trong nước, nông dân trồng cà phê đang phải chịu áp lực trước chi phí phân bón và xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Một số hộ phải cắt giảm chi phí đầu vào, hạn chế bán ra để chờ giá tăng. Vì vậy, việc mua bán cà phê tại các đại lý vì thế cũng hạn chế.

Vicofa đưa ra cảnh báo cho rằng, giá cả vật tư phân bón tăng cao sẽ khiến nông dân cắt giảm đầu tư chăm bón. Điều này có thể khiến sản lượng cà phê Robusta sụt giảm 10% trong vụ sắp tới, giá cà phê khó có thể tăng mạnh trước áp lực cung cầu của thế giới dù sản lượng trong nước sụt giảm...