Giá cà phê còn biến động đến mức nào trước thềm vụ thu hoạch mới?

Giá cà phê tiếp tục xu hướng tăng, song tốc độ đã chậm lại

Cuối tháng 10/2021, giá cà phê thế giới vẫn tiếp tục xu hướng tăng, song tốc độ đã chậm lại. Theo báo cáo, các vùng trồng cà phê miền Nam Brazil đã có mưa và dự báo sẽ tiếp tục mưa trong những ngày cuối tháng 10, giúp thị trường giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn biến động không đồng nhất. Đối với kỳ hạn giao tháng 11/2021, giá cà phê Robusta giảm 0,4% so với ngày 8/10/2021, xuống 2.110 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 1/2022, tháng 3/2022 và tháng 5/2022 tăng lần lượt 0,2%, 0,4% và 0,1% so với ngày 8/10/2021, lên 2.121 USD/tấn, 2.084 USD/tấn và 2.057 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ giữa tháng 7/2021 đến nay (ĐVT: USD/tấn). Nguồn: Sàn giao dịch London

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/10/2021, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021 và tháng 5/2022 tăng lần lượt 2,8% và 2,6% so với ngày 8/10/2021, lên 203,4 Uscent/lb và 207,25 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 3/2022 và tháng 7/2022 cùng tăng 2,7% so với ngày 8/10/2021, lên mức 206,25 Uscent/ lb và 207,8 Uscent/lb.

Diễn biến giá cà phê Arabica giao kỳ hạn trên sàn giao dịch New York từ giữa tháng 7/2021 đến nay (ĐVT: Uscent/lb). Nguồn: Sàn giao dịch New York

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/10/2021, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 12/2021, tháng 3/2022, tháng 5/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 4,3%, 4,0%, 2,9% và 1,5% so với ngày 8/10/2021, lên 246,5 Uscent/lb, 250,1 Uscent/lb, 249,35 Uscent/ lb và 247,25 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.165 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn (tương đương mức giảm 0,4%) so với ngày 8/10/2021.

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung chưa ổn định (thị trường lo ngại hạn hán xảy ra tại Nam Mỹ và lũ lụt tại Đông Nam Á), trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và giá cước phí vận chuyển cao.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 9/2021 đạt 3,1 triệu bao (bao 60 kg), giảm 26,5% so với tháng 9/2020. Lũy kế 3 tháng đầu niên vụ 2021/2022, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 8.817 triệu bao, giảm 20,2% so với 3 tháng đầu niên vụ 2020/2021.

Giá cà phê Robusta trong nước vẫn đang biến động theo xu hướng tăng trước thềm vụ thu hoạch mới. Những ngày giữa tháng 10/2021, giá cà phê Robusta nội địa tăng trở lại. Ngày 18/10/2021, giá cà phê Robusta trong nước tăng 300 đồng/kg (tương đương mức tăng 0,8%) so với ngày 8/10/2021, lên mức 39.500 – 40.400 đồng/kg.

Những ngày cuối tháng 10 đà tăng giá của cà phê trong nước vẫn chưa dừng. Cụ thể, giá cà phê ngày 26/10 đồng loạt tăng 600 đồng/kg tại các vùng nguyên liệu. Trong đó, giá cà phê tại Gia Lai ngày 26/10 đã tăng lên mức 41.400 - 41.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ngày 26/10 tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 41.700 - 41.800 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông dao động từ 41.700 - 41.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở mức 40.700 đồng/kg.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 9 đạt mức cao nhất gần 4 năm

Về xuất khẩu, giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt Nam trong tháng 9/2021 cũng đã đạt mức cao nhất gần 4 năm.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 10,2% về lượng và giảm 6,6% về trị giá so với tháng 8/2021, nhưng so với tháng 9/2020 tăng 0,6% về lượng và tăng tới 11,7% về trị giá, đạt 100,34 nghìn tấn, trị giá 210 triệu USD.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2019 – 2021 (ĐVT: nghìn tấn). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2019 – 2021 (ĐVT: USD/tấn). Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong 9 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê của ta giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,18 triệu tấn, trị giá 2,23 tỷ USD. Dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng tới. Lý do bởi nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2021/2022. Bên cạnh đó, các biện pháp giãn cách xã hội đang dần được nới lỏng, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch và vận chuyển mặt hàng cà phê xuất khẩu.



Tháng 9/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.093 USD/tấn – mức cao nhất kể từ tháng 12/2017, tăng 4% so với tháng 8/2021 và tăng 11% so với tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 1.884 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.

10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2021. Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về thị trường xuất khẩu, tháng 9/2021 so với tháng 9/2020, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường chính tăng, ngoại trừ Ý, Nga, Philippines, Trung Quốc. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Tây Ban Nha, Angiêri tăng mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường chính có giảm nhẹ trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản, Nga, Trung Quốc tăng.