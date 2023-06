Giá cà phê còn có thể giảm khi nguồn cung hồi phục

Theo ghi nhận, giá cà phê hôm nay 24/6 trên thị trường thế giới giảm. Trong nước, giá cà phê hôm nay trong khoảng 65.300 - 66.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 24/6: Arabica tiếp tục kéo Robusta lao dốc

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2023 được ghi nhận tại mức 2.738 USD/tấn sau khi giảm 1,93% (tương đương 54 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2023 tại New York ở mức 164,85 US cent/pound sau khi giảm 3,17% (tương đương 5,4 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 24/06/2023 lúc 08:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 24/06/2023 lúc 08:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay 24/6 trong khoảng 65.300 - 66.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch 22/06, hai mặt hàng cà phê trở lại xu hướng trái chiều. Giá Arabica ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp khi hoạt động thu hoạch tích cực tại Brazil làm giảm bớt lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Ở chiều ngược lại, giá Robusta khởi sắc khi thị trường tiếp tục neo theo những lo ngại khan hiếm nguồn cung tại các nước sản xuất chính.

Triển vọng nguồn cung trong niên vụ 2023/24 tiếp tục được củng cố thông qua báo cáo Thị trường và Thương mại Cà phê năm 2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Cụ thể, USDA dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 sẽ tăng 4,3 triệu bao loại 60kg so với niên vụ trước, lên mức 174,34 triệu bao, kéo theo xuất khẩu cà phê trong niên vụ mới dự kiến ở mức cao kỷ lục với 122,2 triệu bao, cao hơn 5,8 triệu bao so với niên vụ 2022/23.

Triển vọng nguồn cung mở rộng kết hợp cùng tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil đang ở mức cao hơn so với thời điểm này năm trước, tạo tiền đề cho nông dân mạnh dạn hơn trong bán hàng, giúp nguồn cung ổn định hơn giai đoạn trước.

Hơn nữa, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE đã chính thức gián đoạn đà giảm suốt 3 tháng khi tăng 5.511 bao loại 60kg trong phiên ngày 22/06. Như vậy, tổng lượng cà phê lưu trữ tại các kho hiện nay ở mức 546.650 bao. Đặc biệt, hiện có 3.540 bao đang chờ phân loại tiếp, vẫn là tín hiệu cho thấy nguồn cung đang hồi phục.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay 24/6 trong khoảng 65.300 - 66.000 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 65.300 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 65.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 65.700 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 66.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 65.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 65.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 65.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 65.500 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 149,67 nghìn tấn, trị giá 384,69 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng 4/2023, nhưng so với tháng 5/2022 tăng 5,1% về lượng và tăng 18,6% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 866,1 nghìn tấn, trị giá trên 2 tỷ USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá: Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.570 USD/tấn, tăng 5,4% so với tháng 4/2023 và tăng 12,8% so với tháng 5/2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.323 USD/tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu thị trường: Tháng 5/2023 so với tháng 5/2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường chủ lực tăng, ngoại trừ Đức, Nga. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 3 con số như: Angieria, Indonesia.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Nga giảm, nhưng xuất khẩu sang Ý, Hoa Kỳ, Nga, Angieria, Indonesia, Hà Lan tăng so với cùng kỳ năm ngoái.