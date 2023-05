Giá cà phê giảm mạnh hai sàn, cà phê nội "bốc hơi" hơn 1.000 đồng/kg

Giá cà phê giảm mạnh hai sàn, trong đó, giá cà phê Robusta giảm mạnh hơn từ áp lực bán thanh lý. Giá cà phê hôm nay (12/5) tại thị trường trong nước cũng "bốc hơi" 1.000 - 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 12/5: Quay đầu giảm hơn 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.393 USD/tấn sau khi giảm 3,55% (tương đương 88 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2023 tại New York ở mức 183 US cent/pound sau khi giảm 1,59% (tương đương 2,95 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h54 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 12/05/2023 lúc 13:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg xuống dao động trong khung 52.800 - 53.200 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá cà phê thấp nhất là 52.800 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá 53.100 đồng/kg cà phê, giảm 1.200 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch cà phê là 53.200 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, cùng giảm 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta có phiên giảm mạnh nhất 1,5 tuần qua khi tình trạng bán thanh lý diễn ra trên sàn kỳ hạn ICE EU, lý do được cho là sự phục hồi của đồng USD cũng như tình trạng gia tăng đơn xin thất nghiệp ở Mỹ.

Thêm yếu tố gây áp lực giảm giá với cà phê Robusta là sự gia tăng tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận bởi ICE.



Vị thế mua quá mức đối với cà phê Robusta trong báo cáo hàng tuần của ICE trước đó cho thấy áp lực về việc bán thanh lý sẽ diễn ra khi đồng USD tăng giá cũng như những thông tin không mấy tích cực của nền kinh tế toàn cầu.

Mua quá mức là một thuật ngữ được sử dụng khi một hàng hóa được cho là đang giao dịch ở mức cao hơn giá trị nội tại hoặc hợp lý của nó.



Giá cà phê Arabica điều chỉnh giảm do thông tin các vùng trồng chính ở Brazil khô hạn góp phần thúc đẩy tốc độ thu hoạch vụ mùa mới hiện đã bắt đầu. Tồn kho đạt chuẩn sàn ICE NewYork ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 649,830 bao, tính đến ngày 10/5. Thông tin trên đã góp phần kìm hãm đà giảm giá của cà phê Arabica.

Giá cà phê dài hạn bị tác động mạnh, khi dự báo thâm hụt thị trường cà phê toàn cầu niên vụ 2022/23 cho thấy, sẽ tăng lên - khoảng 7,3 triệu bao so với niên vụ 2021/22. Mặc dù, Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) dự đoán sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022/23 sẽ tăng thêm 1,7% so với năm trước.

Trên thị trường Robusta, theo các chuyên gia phân tích, các chỉ số kỹ thuật đang cho tín hiệu trung tính, xu hướng giá chưa rõ nét. Vùng quá mua loại cà phê này đang cao nên khả năng có xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm nữa.

Theo phân tích kỹ thuật trên thị trường Arabica, các chỉ số kỹ thuật đang cho tín hiệu động lượng giảm giá vẫn còn. Dự kiến trong ngắn hạn giá cà phê Arabica giằng co tích lũy trong biên độ 182 – 190. Giá cà phê Arabica cần vượt mức cản 190 mới có động lực tăng phục hồi trở lại. Ngược lại, vùng 182 – 184 đang là vùng hỗ trợ gần của giá.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo 2 tháng còn lại của quý II/2023, tốc độ tăng giá cà phê có thể chậm lại do các yếu tố vĩ mô không thuận lợi. Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo không có nhiều khả quan trong năm nay. Việc Fed nâng lãi suất lên thêm 0,25 điểm phần trăm tại phiên họp điều hành đầu tháng 5 góp phần gia tăng gánh nặng cho việc đầu cơ hàng hóa tác động tiêu cực lên giá cà phê.

Trong báo cáo mới đây, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, trong tháng 4, chỉ số giá cà phê toàn cầu được theo dõi và tổng hợp bởi ICO (I-CIP) đã tăng 5% so với tháng trước lên mức bình quân 178,6 US cent/pound, tương ứng với 168,1 – 187,3 US cent/pound. Đây là mức giá cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 9/2022.

Với xu hướng đi lên từ cuối năm 2022 đến nay, giá cà phê thế giới đã tăng 14% từ mức trung bình 156,7 US cent/pound vào tháng 11/2022 lên 178,6 US cent/pound trong tháng 4/2023.

Nhìn chung giá của tất cả các nhóm cà phê đều tăng vào tháng 4, với cà phê Robusta tăng 8,7% lên mức trung bình 115,7 US cent/pound. Tương tự, giá Arabica Colombia và Arabica khác tăng lần lượt 4,3% và 3,2%, lên 234,8 và 229,5 US cent/pound. Cà phê Arabica Brazil cũng tăng 4,4%...

Còn trên thị trường New York, giá cà phê Arabica trên sàn ICE đã tăng 6,3% trong tháng qua lên 187,3 US cent/pound. Trong khi giá Robusta trên thị trường kỳ hạn London tăng mạnh hơn, với mức tăng 9,1% lên 105,4 US cent/pound.

Tính đến cuối tháng 4, dự trữ Arabica được chứng nhận trên sàn New York đã giảm 7,9% so với tháng trước, xuống còn 0,74 triệu bao (loại 60 kg/bao), trong khi dự trữ Robusta tăng 3,1% lên 1,31 triệu bao.