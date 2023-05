Giá cà phê biến động trái chiều, Arabica phục hồi, cà phê nội quay đầu giảm nhẹ

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều, Arabica phục hồi. Giá cà phê hôm nay (10/5) tại thị trường trong nước giảm nhẹ 100 đồng/kg ở một vài địa phương.

Giá cà phê hôm nay 10/5: Arabica hồi phục, cà phê nội giảm nhẹ

Giá cà phê hai sàn vẫn vững nhưng tăng giảm trái chiều, Arabica phục hồi, khi thị trường có thêm các thông tin cơ bản hỗ trợ.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 6 USD, xuống 2.465 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 3 USD, còn 2.443 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 2,55 cent, lên 186,50 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 2,60 cent, lên 184,20 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/05/2023 lúc 11:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng, xuống dao động trong khung 53.200 - 53.900 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá cà phê thấp nhất là 53.200 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 53.700 đồng/kg cà phê, giảm 100 đồng/kg. Sau khi giảm 100 đồng/kg, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch cà phê hôm nay là 53.800 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Nông duy trì mức giao dịch cà phê là 53.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Giá cà phê kỳ hạn biến động trái chiều sau khi các thị trường có thêm thông tin thông tin cơ bản hỗ trợ. Giá cà phê Arabica giữ được xu hướng tích cực sau thông tin Colombia xuất khẩu tháng 4 giảm và báo cáo tồn kho ICE – New York suốt 3 tháng qua vẫn chưa có lô hàng nào được đưa về đăng ký bổ sung.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta sụt giảm ngay từ đầu phiên do chỉ báo kỹ thuật đã vào vùng “quá mua” và báo cáo tồn kho ICE – London ngày 09/05 đã tăng thêm 0,78% so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 79.730 tấn, mức cao 5 tháng.

Giá cà phê Robusta ở mức thấp khi thị trường nhận được báo cáo dữ liệu xuất khẩu sơ bộ tháng 4 của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam. Theo báo cáo, xuất khẩu cà phê tháng 4 đã đạt 163.607 tấn (khoảng 2,736 triệu bao), giảm 22,23% so với tháng trước, đưa xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm lên đạt tổng cộng 716.580 tấn (khoảng 11,94 triệu bao), giảm 5,53% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lại rất thấp so với ước tính ban đầu xuất khẩu trong tháng sẽ đạt 3,33 triệu bao.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong quý I/2023 đạt 552.610 tấn, tăng 36,3% về lượng và tăng 31,1% về trị giá so với quý IV/2022, nhưng so với quý I/2022 giảm 5,0% về lượng và giảm 5,4% về trị giá.

Dự báo quý II/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có khả năng sẽ phục hồi trở lại nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê của khu vực châu Âu tăng. Giá cà phê Robusta duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế.

Quý I/2023 so với quý IV/2022 trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang tất cả các khu vực trên thế giới tăng. Trong đó, tốc độ xuất khẩu cà phê sang khu vực châu Phi tăng 75%; châu Âu tăng 42,4%; châu Đại Dương tăng 30,2%. So với quý I/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang khu vực châu Á, châu Mỹ, châu Phi tăng, nhưng xuất khẩu sang khu vực châu Âu, châu Đại Dương giảm.

Về cơ cấu thị trường, quý I/2023 so với quý IV/2022, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực tăng, ngoại trừ Hoa Kỳ. Đáng chú ý, tốc độ xuất khẩu cà phê sang các thị trường Italy và Bỉ ghi nhận mức tăng trưởng cao, lần lượt tăng 86,8% và 60,7%. So với quý I/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường Italy, Hoa Kỳ, Nga… tăng, nhưng xuất khẩu sang các thị trường Đức Nhật Bản, Bỉ… giảm.

Bộ Công Thương đưa ra đánh giá, thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục ở tình trạng cầu vượt cung, điều này có khả năng sẽ hỗ trợ cho giá cà phê thế giới tăng.

Quý I/2023, giá cà phê thế giới đã biến động theo xu hướng tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn. Xu hướng tăng giá tiếp tục diễn ra trong tháng 4 và 5/2023, song đà tăng giá chậm lại trong các phiên từ ngày 26 – 28/4/2023. Lo ngại rủi ro tăng cao khi báo cáo GDP quý I/2023 của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến có thể làm nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm khiến các giới đầu cơ dịch chuyển dòng vốn sang các thị trường chứng khoán đang có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/4/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 11/2023 tăng lần lượt 12,8%, 13,5% và 14% so với cuối tháng 3/2023, lên mức 2.405 USD/tấn, 2.383 USD/tấn và 2.352 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/4/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 11,4%, 10,5% và 9,8% so với cuối tháng 3/2023, lên mức 188,2 Uscent/lb, 185,4 Uscent/lb và 182,9 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/4/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 4,8%, 12,3%, 8,1% và 9,2% so với cuối tháng 3/2023, lên mức 230 Uscent/lb, 233,6 Uscent/lb, 225 Uscent/lb và 224,6 Uscent/lb.